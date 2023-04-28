В одном реестре и без «акул» в Пулково. Как в Петербурге собираются с осени поменять рынок такси

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге готовятся к реформе рынка такси. Протащить общую расцветку и аттестацию водителей оказалось непросто, но разговор с агрегаторами, наконец, можно будет вести на равных. Петербургский законопроект о реализации федерального закона по такси разработан депутатами Алексеем Цивилевым, Ольгой Герасиной и Михаилом Барышниковым. Сейчас он проходит стадию оценки регулирующего воздействия, его обсуждают на рабочих группах. Документ устанавливает полномочия городского правительства, и эти пункты в основном предсказуемо начинаются со слов «утверждает порядок», «утверждает перечень» и «утверждает требования».

В документе прописано существование трех реестров: самих легковых такси (то есть машин), служб заказа (включая мобильные агрегаторы — Прим.ред.) и перевозчиков (то есть водителей). Право на оказание услуг дается на 5 лет. Утверждается цветовая гамма для всех такси без исключения — белые машины с желтой боковой полосой (об этом ниже). Есть график перевода на общий экологический класс: с 1 сентября 2023 года до 31 августа 2024-го — третий и выше, потом до 31 августа 2025 года — четвертый и выше, а с 1 сентября 2026 года — пятый и выше. Отдельно подчеркивается, что если разрешение уже выдано по действующим сегодня правилам, то оно не отзывается до истечения пяти лет, даже если правила за это время изменились. Особый пункт касается организации услуг в аэропорту и на вокзалах. Там будут оборудованы специальные накопительные площадки для такси, за границами которых предложение услуг будет запрещено.

Действие закона должно начаться с 1 сентября.



«Фонтанка» поговорила с автором законопроекта Алексеем Цивилевым и председателем Комитета по транспорту Валентином Енокаевым о том, куда нас завезет эта реформа.



— Я прочитал федеральный закон, и в целом сложилось впечатление, что там не так много обязательных требований для регионов, много опционального.



В.Е. — Да, но значительная часть регулирования передана именно на региональный уровень, потому что в каждом субъекте своя специфика. Обслуживание у нас или в Москве сильно отличается от городов поменьше. Например, в регионах есть проблематика заработка водителей, в связи с чем там есть запрос на разрешение использовать водительские права не российского образца, а смежных государств, чтобы насытить парк. А для нас это не актуально, у нас нет дефицита водителей, и они зарабатывают прилично — не меньше ста тысяч при адекватной выработке.



Это просто пример того, что у регионов есть свобода регулирования. Есть еще важный момент, на фоне которого родился федеральный закон и рождается наш. Не хватает машин. Уровень загруженности машин в парках приближается к 90 %, они почти все на линии. А именно таксопарки — основной ресурс агрегаторов. Частники, которые подключились к системе и время от времени выезжают «потаксовать», — это важный фактор, но он используется при всплесках спроса: есть час пик, им начинают давать больше заказов, чтобы удержать средний чек и не увеличивать время ожидания. Основная армия агрегаторов — это именно таксопарки, свои или сторонние, и вот они загружены очень сильно.

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





— Из содержательного и обязательного: сейчас у нас один реестр — самих машин, а будет три. Зачем это нужно?



В.Е: — По идее, машина, которая не находится в реестре такси, не может получать заказы. Но сегодня она их получает, в этом и проблема, так как результатом такого отсутствия контроля может быть: нелицензированный автомобиль на линии, отсутствие у водителя прав российского образца, просроченная страховка, вообще другой водитель за рулем, а не тот, кто заявлен, — и т.д. А последствий для агрегатора при этом не предусмотрено. Сейчас единственный инструмент — выборочный уличный контроль: работает Межведомственная транспортная комиссия в составе сотрудников нашего комитета, ГИБДД, Ространснадзора. Они останавливают такси, проверяют основания для перевозки, составляют протоколы в случае выявления нарушений и т.д. Но этого недостаточно.



После урегулирования на законодательном уровне агрегатор будет нести ответственность за выдачу заказа. Он должен удостовериться, что перевозчик есть в реестре, машина прошла техосмотр. За городом, в свою очередь, закрепляется административный контроль — мы получим возможность привлекать к ответственности за нарушения. В частности, путем исключения или невключения в реестр агрегаторов. Сейчас мы находимся на подготовительном этапе. После принятия закона комитет разработает все необходимые регламенты. Также в планах — договориться с Ленобластью о том, чтобы наши реестры могли взаимно действовать, а таксист, например, из Мурино мог получить заказ в Петербурге.



— А есть понимание, что законопроект примерно в нынешнем виде и доедет до принятия?



А.Ц: — У нас присутствуют на обсуждениях юрком Смольного и сами агрегаторы. В частности, пришли «Яндекс», который сам свою долю оценивает в 80 % рынка и платит налоги в Москву, и «Таксовичкофф» (10 %), который платит в городской бюджет. Они оба раскритиковали нашу позицию по общей цветовой гамме: перекрашивать дорого, а самозанятые, которые таксуют после работы, вообще перестанут к ним подключаться.

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Второе — аттестация водителей. Она есть как опция в федеральном законе, но мы ее не прописали, комитет Валентина Кемильевича считает это преждевременным. Видимо, будем делать позже, поэтапно, как, в общем, и все требования в законе.





Мы сейчас проводим опросы, разговариваем и с автопарками, и с самими водителями. Вот, мне, к примеру, пишет человек, ИП которого не подключают к «Яндексу», по его словам, из-за каких-то личных критериев компании. Спрашивает, можно ли на это повлиять. Но мы в эти отношения влезать не можем. И это следствие монополизации рынка.



В.Е: — Я поясню по аттестации. Действительно, федеральный закон предусматривает возможность аттестации в широком смысле слова. Что это такое и что под этим понимается — передано на откуп субъекта. В Петербурге есть устоявшийся рынок. Да, есть «Яндекс» с его 80 %, но за ним следят антимонопольщики. Есть средний чек, если исключить Пулково, — приемлемый.



Если запустить аттестацию, то какой-то контингент водителей уйдет и не будет допущен по тем или иным причинам. Повлияет это на средний чек? Эконом-класс станет подороже. Но ведь и сейчас клиент может выбрать класс «комфорт» или «комфорт плюс». То есть потребитель, вызывая такси, понимает уровень обслуживания, который его ждет. И стоит ли аттестацией ставить дополнительный фильтр, — хороший вопрос. При этом сам «Яндекс», например, какую-то аттестацию ведет, по своим метрикам и логике: агрессивное вождение, наличие просроченных штрафов и т.п. Если мы создаем реестр агрегаторов, которые опять же будут подключать машины только в соответствии с рядом критериев, — это тоже фильтр. Так что наша аттестация, наверное, может стать лишней и не дать ожидаемого результата.



— Если отбросить всю шовинистическую шелуху, то из адекватных требований к «эконому» остаются знание языка и города. Как-то же надо это гарантировать, пусть и через аттестацию.



В.Е. — Очень широкая трактовка, очень субъективный механизм решения, надо создавать железное юридическое обоснование. Кроме того, надо формировать какой-то мощный аппарат: прогнать 50 тысяч водителей через удаленную аттестацию, — иначе возникает опасность коррупции. А эффект какой? При том, что, как я говорил, уже есть и будут созданы другие фильтры. Чтобы войти в реестр водителей, — человеку уже придется пройти долгий путь, он должен будет соответствовать многим требованиям.



— Закон — федеральный — предусматривает возможность установить минимальный тариф для региона. Это в ожидании китайских агрегаторов? Мы планируем?



В.Е: — Это антидемпинговая мера, которая уберегает от агрессивного выхода на рынок со стороны. В нашем региональном законе пока эта мера не прописывается. Как и норма по минимальному количеству транспортных средств.



А.Ц: Но нам ничего не мешает внести изменения в закон, если это потребуется.



— Вы так подчеркнули, куда идут налоги разных агрегаторов. Новый закон-то как на это влияет?



В.Е: — Налог на прибыль платится в регион регистрации, а если есть обособленные подразделения, — исходя из наличия штата и основных средств в том или ином регионе. В случае с «Яндексом» услуга петербуржцам оказывается с помощью серверов, в Москве, налог идет в столицу. Ранее у нас не было рычагов управления этим вопросом. Сейчас они появляются у всех регионов в виде реестра агрегаторов, к которым они могут предъявлять требования. Так что будем общаться, все-таки они и, правда, зарабатывают здесь….



А.Ц: — И дороги портят здесь…



В.Е.: — Насчет дорог — акцизы и транспортный налог они платят в городской бюджет все же.



А.Ц.: — Монополист городу не нужен.



— А вы сейчас видите какой-то отрицательный эффект от фактической монополизации рынка такси в Петербурге?



А.Ц.: — Конечно. Я же привел в пример ИП, которое не подключают к «Яндексу». Компания диктует условия, а не власти регулируют. Скажем, говорит монополист водителю, что у него машине 3 года и поэтому он заказов не получит. И что выходит? Это не мы так решили, что трехлетняя машина не может таксовать в Петербурге, а коммерческое предприятие. Любая наша попытка вмешаться может привести к его ответу: «Ну хорошо, давайте у нас завтра 50 тысяч водителей не выедут в город». «Таксовичкофф» и традиционные службы заказа не справятся.



В.Е.: — Ну, «Яндекс», если и монополия, то государственная. Не надо об этом забывать.



— А что с Пулково и вокзалами? Неужели не будет больше хмурых ребят с брелоком на пальце?



А.Ц: — Да, предложение услуг вне установленных мест — специальных стоек — будет вне закона. Также предполагается создание электронных очередей. То есть человек, выходя из поезда или самолета, вызывает такси, и к нему едет не ближайшая из сотен машин вокруг, а первая из очереди, которая уже стоит здесь на площадке.



В.Е.: — Да, это будет и электронная, и физическая очередь.



— И в нее включат все агрегаторы?



В.Е.: — Будем работать над тем, чтобы правила игры были одинаковы для всех (напомним, «Фонтанка» писала о запросе предложений на право стать официальным такси-оператором аэропорта, который еще в 2021 году проводили ВВСС, тогда выиграл «Яндекс» — Прим. ред.).

— Я правильно понимаю, что весь закон — и федеральный, и ваш — мало имеет отношения к высокому классу такси, «комфорт» и «элит»?



В.Е.: — Формально дело не в классе, а в форме договора. Закон о такси регулирует отношения по принципу публичной оферты. То есть как в общественном транспорте: оплатил проезд — у тебя есть договор с перевозчиком. Здесь так же: вызвал такси — есть договор, оферта общедоступна. Это все регулируется законом о такси и попадет в городской закон.



Но есть и другие варианты, — например, заказные перевозки. В этом случае компания и клиент по Гражданскому кодексу заключают полноценный договор. И вот в этот сегмент попадают «комфорт» и «элит». Во-первых, потому что они часто работают на заказ, во время мероприятий. Во-вторых, потому что они не хотят подпадать под закон о такси и в реестр транспортных средств. ОСАГО взлетает до 70 тысяч рублей, а продать машину из реестра сложно, считается, что они очень быстро убиваются.



— А как заключается этот договор перевозки, который выводит такси в работу на заказ?



В.Е: — А вот это тонкий момент. Считается, что клиент подписал договор нажатием кнопки, — но никакой ЭЦП нет. Персональных данных тоже: записан Иван Иванович Иванов, но таких тысячи. Признаюсь, сейчас нормальной практики заказных перевозок в электронной форме нет, но уверен, что будет.



Беседовал Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

