Участники рынка: официальным оператором такси Пулково станет «Яндекс»

В марте управляющая Пулково компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) запросила предложения участников рынка такси , желающих стать официальным сервисом на территории аэропорта. Ожидалось, что при оценивании заявок наибольшее внимание будет уделяться объему минимальных инвестиций, стоимости аренды и сумме отчислений с каждого заказа, которые предлагает претендент.

Как стало известно «Фонтанке» 26 мая, официальным оператором такси аэропорта Пулково станет «Яндекс.Такси». Эту информацию «Фонтанке» неофициально подтвердили два источника, знакомых с предварительными результатами конкурса.

Тогда о намерении отправить свою заявку ВВСС говорили в «Таксовичкоф», однако после изучения требований к претендентам было принято решение воздержаться от участия в тендере, сообщил операционный директор службы заказа такси «Таксовичкоф» Илья Байко.

Директор по развитию компании «Петербургское такси 068», председатель правления некоммерческого партнерства «Петербургское такси» Виктор Соловьев рассказал, что обе организации получили отказы. «С точки зрения цены, наверное, будет дешевле для пассажиров. С точки зрения безопасности могу сказать, что входные ворота в наш замечательный город под угрозой нелегалов, которые работают у агрегаторов», — прокомментировал он возможную победу «Яндекса».

Владелец и гендиректор действующего оператора УК «Такси Пулково» Игорь Федоров сообщил, что ему пока неизвестны результаты конкурса. В «Яндексе» на вопросы «Фонтанки» о своей возможной победе не ответили, посоветовав обратиться в Пулково.

«В компании подводят итоги конкурса по выбору оператора такси в аэропорту Пулково. Определен предпочтительный претендент, с которым ведутся переговоры», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ВВСС. Там добавили, что условия конкурса, включая критерии отбора, являются закрытыми и доступны только участникам, но одним из приоритетов является «предоставление качественных услуг пассажиров, в том числе партнерами».