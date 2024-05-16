В Финляндии рекорд по получению паспортов. Большинство новых граждан — из России

В Финляндии в 2023 году поставлен рекорд по количеству человек, получивших финские паспорта. Большинство из этих людей — россияне. Об этом 16 мая сообщает издание Yle со ссылкой на Статистический центр.
За минувший год гражданами Финляндии стали 12 224 человека. Из них 1906 — это россияне, на втором месте — жители Ирана (1517 человек), дальше идут сирийцы (805 граждан) и бывшие жители Сомали (728 человек).
«В 2023 году финское гражданство получили на 2026 человек больше, чем в 2022 году. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году», — отмечает Yle.
Средний возраст тех, кто вошел в прошлогодний рекорд,– 29 лет. Это 6421 женщина и 5803 мужчины.
Издание уточняет, что 93% тех, кто получил паспорт Финляндии, сохранили свое прежнее гражданство.
Уже в феврале нынешнего года МВД Финляндии выступило с предложением, согласно которому для претендентов на получение гражданства срок проживания в стране с нынешних пяти лет увеличивается до восьми.