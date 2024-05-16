В Финляндии рекорд по получению паспортов. Большинство новых граждан — из России

В Финляндии в 2023 году поставлен рекорд по количеству человек, получивших финские паспорта. Большинство из этих людей — россияне. Об этом 16 мая сообщает издание Yle со ссылкой на Статистический центр.



За минувший год гражданами Финляндии стали 12 224 человека. Из них 1906 — это россияне, на втором месте — жители Ирана (1517 человек), дальше идут сирийцы (805 граждан) и бывшие жители Сомали (728 человек).



«В 2023 году финское гражданство получили на 2026 человек больше, чем в 2022 году. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году», — отмечает Yle.

