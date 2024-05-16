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    В Финляндии рекорд по получению паспортов. Большинство новых граждан — из России

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    В Финляндии в 2023 году поставлен рекорд по количеству человек, получивших финские паспорта. Большинство из этих людей — россияне. Об этом 16 мая сообщает издание Yle со ссылкой на Статистический центр.

    За минувший год гражданами Финляндии стали 12 224 человека. Из них 1906 — это россияне, на втором месте — жители Ирана (1517 человек), дальше идут сирийцы (805 граждан) и бывшие жители Сомали (728 человек).

    «В 2023 году финское гражданство получили на 2026 человек больше, чем в 2022 году. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году», — отмечает Yle.

    Средний возраст тех, кто вошел в прошлогодний рекорд,– 29 лет. Это 6421 женщина и 5803 мужчины.

    Издание уточняет, что 93% тех, кто получил паспорт Финляндии, сохранили свое прежнее гражданство.

    Уже в феврале нынешнего года МВД Финляндии выступило с предложением, согласно которому для претендентов на получение гражданства срок проживания в стране с нынешних пяти лет увеличивается до восьми.

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