«Едят из миски, в лоток ходят». Детский омбудсмен рассказала об опасности фурри

В России необходимо принять определенные меры в связи с распространением движения фурри среди детей. Об этом в разговоре с MSK1.RU заявила уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова на полях ПМЭФ-2024.

Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





«Меня смутило не то, что они наряжаются в костюм животных, потому что у нас часто дети на всяких утренниках [это делают], а то, что они пытаются копировать поведение этих животных: едят из миски, в лоток ходят», — рассказала Мария Львова-Белова. По ее словам, на подобные проявления однозначно необходимо реагировать и предпринимать соответствующие меры.

Детский омбудсмен отметила, что информации о масштабности этого движения в России нет, но в данном случае точно нужна включенность родителей.

Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Фурри — сообщество людей, которые интересуются искусством и культурой, связанными с антропоморфными животными — существами, обладающими человекоподобными чертами. Название произошло от английского слова furry, что переводится как «покрытый мехом». В Петербурге фурри регулярно устраивают сходки в городских парках, где у них иногда возникают неприятности.



Прошлым летом «Фонтанка» рассказывала о том, как 22-летний омич пришел в Приоратский парк в Гатчине на анонсированную сходку сообщества любителей фурри, кинул в собравшихся гранату и пытался отстреливаться из пневматики, когда за ним погнались. Было возбуждено дело по статье о хулиганстве. За медицинской помощью обратились двое.