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    ПМЭФ 2024

    «Едят из миски, в лоток ходят». Детский омбудсмен рассказала об опасности фурри

    3721
    18 комментариев

    В России необходимо принять определенные меры в связи с распространением движения фурри среди детей. Об этом в разговоре с MSK1.RU заявила уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова на полях ПМЭФ-2024.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    «Меня смутило не то, что они наряжаются в костюм животных, потому что у нас часто дети на всяких утренниках [это делают], а то, что они пытаются копировать поведение этих животных: едят из миски, в лоток ходят», — рассказала Мария Львова-Белова. По ее словам, на подобные проявления однозначно необходимо реагировать и предпринимать соответствующие меры.

    Детский омбудсмен отметила, что информации о масштабности этого движения в России нет, но в данном случае точно нужна включенность родителей.

    Екатерина Рябчук / MSK1.RU

    Фурри — сообщество людей, которые интересуются искусством и культурой, связанными с антропоморфными животными — существами, обладающими человекоподобными чертами. Название произошло от английского слова furry, что переводится как «покрытый мехом». В Петербурге фурри регулярно устраивают сходки в городских парках, где у них иногда возникают неприятности.

    Прошлым летом «Фонтанка» рассказывала о том, как 22-летний омич пришел в Приоратский парк в Гатчине на анонсированную сходку сообщества любителей фурри, кинул в собравшихся гранату и пытался отстреливаться из пневматики, когда за ним погнались. Было возбуждено дело по статье о хулиганстве. За медицинской помощью обратились двое.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

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    Фурри
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    Комментарии 18

    DEMOMON07 Июн 2024 в 13:29
    Фурри это всё фигня. Просто развлекуха. Как пришло, так и уйдёт.
    +0−0
    Zdobsi07 Июн 2024 в 13:21
    Опять же это вопрос к родителям. Если какие то проблемы-забирайте детей. Не надо плодить идиотские законы. Вызывать родителей и оказывать им методическую помощь. А то школьные психологи, какие то люди-реальной помощи не могут люди получить при симплекс синдроме у подростков. Им просто некуда обратиться. Не работает эта система. Также и фурри-больше уже к психотерапевтом. Это не потому что детский омбудсмен не создала новый закон, а потому что нет специалистов или их катастрофически мало и нет механизма и возможности обращаться именно по этим вопросам к детским психиатрам или психологам для родителей.
    +2−0
    Sonata07 Июн 2024 в 13:15
    Словечко-то использовали - "фурри". Шариковы это. К лотку приучены, но это не точно.
    +1−0
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