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    Нападение с гранатой на фурри в Гатчине стало уголовным делом

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    Нападение на фанатов фурри в Приоратском парке в Гатчине дошло до уголовного дела. Подозреваемый, у которого изъяли пневматический пистолет и фрагменты страйкбольной гранаты, временно помещен в изолятор.

    Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве с оружием, сообщает 20 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Следствие полагает, что 22-летний уроженец Омска пришел в парк на анонсированную сходку сообщества любителей фурри, кинул в собравшихся гранату и пытался отстреливаться из пневматики, когда за ним погнались.

    За медицинской помощью после этого обратились двое. Участники сходки считают, что нападавший принадлежит к движению антифурри — его члены травят фанатов антропоморфных зверей.

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