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    Кинул гранату и отстреливался. На фурри опять напали, на сей раз в Гатчине

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    Антагонисты фурри никак не дадут спокойно посидеть поклонникам пушистой субкультуры. На участников очередной сходки напали в Гатчине 19 августа. Об этом «Фонтанке» рассказали организаторы.

    «Мы сидели на пикнике, издалека заметили человека в балаклаве. Он начал кричать, чтоб мы свалили, кинул в нас страйкбольной гранатой. Наши организаторы его оперативно задержали», — рассказал один из участников по имени Макс.

    предоставлено «Фонтанке»

    Молодой человек рассказал, что нападавший до задержания пытался отстреливаться из пневматического оружия. Тем не менее злодея удалось скрутить и передать в руки полиции. Участники сходки считают, что задержанный — член движения антифурри. Эти молодые люди считают фанатов антропоморфных зверей психически нездоровыми, занимаются травлей и добиваются исчезновения движения.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    В начале месяца в Удельном парке на фурри напал 19-летний Даниил Магаров. Он тоже взорвал страйкбольную гранату. Акция стала уголовным делом, а на время следствия юношу отлучили от фурри-сходок.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»

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