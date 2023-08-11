Суд отлучил от фурри-сходок «диверсанта», взорвавшего гранату в Удельном парке

Подозреваемый в уголовном хулиганстве избежал следственного изолятора после охоты на подростков-фурри в Удельном парке, но в ближайшие месяцы ему предстоит искать другой фэндом.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 11 августа, 19-летний Даниил Магров ушёл из Приморского райсуда со списком ограничений. Следователь хотел видеть его за решёткой, Магров против ареста возражал.
Защита также просила отнестись к фигуранту милостиво: у него чистая биография, постоянное место жительства, хорошие оценки и, в целом, положительная репутация. По предварительным данным, высшее образование он рассчитывает получить в университете правосудия.
Суд отпустил подозреваемого, отлучив его от Интернета как минимум до 6 октября. С восьми часов вечера и до семи часов утра Магрову надлежит оставаться дома. Под запретом не только общение с другими участниками дела, но и все мероприятия, которые организованы с участием поклонников антропоморфных животных.
Одно из таких в минувшее воскресенье проходило в Удельном парке. Согласно материалам дела, Магров посетил его с тремя страйкбольными гранатами «Диверсант». Молодой человек выдернул чеку, но подростки успели повалить его на землю. Граната разорвалась в руке у мужчины, который также боролся с нападавшим.