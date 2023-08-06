«Мы увидели, что он выдергивает чеку». В Удельном парке мужчина с гранатой охотился на подростков-фурри

На поклонников субкультуры фурри в Петербурге напал мужчина со страйкбольной гранатой. Он успел выдернуть чеку, но подростки оказались проворнее, и сами смогли его задержать.
Как рассказал «Фонтанке» один из участников встречи, 6 августа на пикник в Удельном парке собрались увлечённые субкультурой фурри. Участники сообщества интересуются антропоморфными животными. Пообщаться с единомышленниками пришли ребята в возрасте от 14 до 19 лет. Они заметили мужчину в балаклаве, который ходил «вокруг да около».
«Мы увидели, что он выдергивает чеку. У нас ребята к нему подошли, повалили и сразу раздался взрыв», — сказал один из фурри.
читатель «Фонтанки»
Участники встречи сами задержали нападавшего и передали его полиции. На вид ему около 20 лет. Взорвавшаяся граната повредила ему палец.
2 августа один из администраторов сообщества «Фурри Санкт-Петербурга» Максим зашел к знакомому в гости в квартиру в Мурино, а вышел с пентаграммой на лбу.