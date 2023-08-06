«Мы увидели, что он выдергивает чеку». В Удельном парке мужчина с гранатой охотился на подростков-фурри

На поклонников субкультуры фурри в Петербурге напал мужчина со страйкбольной гранатой. Он успел выдернуть чеку, но подростки оказались проворнее, и сами смогли его задержать.



Как рассказал «Фонтанке» один из участников встречи, 6 августа на пикник в Удельном парке собрались увлечённые субкультурой фурри. Участники сообщества интересуются антропоморфными животными. Пообщаться с единомышленниками пришли ребята в возрасте от 14 до 19 лет. Они заметили мужчину в балаклаве, который ходил «вокруг да около».