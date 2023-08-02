«Алтарь не трогать». Петербуржец вышел из квартиры в Мурино с пентаграммой на лбу и заявил в полицию

29-летний петербуржец пришел в гости к знакомому на шоссе в Лаврики и столкнулся с насилием. Молодой человек заявил, что на него напали и высекли на лбу пентаграмму. Свою историю Максим поведал «Фонтанке» 2 августа, и этот рассказ поможет вам иначе посмотреть на мир Мурино.

Максим — один из администраторов сообщества «Фурри Санкт-Петербурга». В него входят те, кто увлекается антропоморфными существами. Участники группы ходят на сходки, устраивают пикники, играют. На почве общих интересов Максим познакомился с Дмитрием. Но кое-что он узнал о нем, только когда пришел в гости.



«Вечером 31 июля наведался в гости к знакомому, который на поверку оказался сатанистом. При входе мне было озвучено, что «алтарь не трогать» и «нельзя говорить некоторые слова», список которых оглашён не был. В ходе разговора про компьютерные игры Дмитрий (так его зовут) внезапно набросился на меня и попытался высечь на лице пентаграмму, что частично удалось, несколько царапин оказались глубокими. После через час от боли потерял сознание», — рассказал Максим.

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





После молодой человек обратился в травмпункт и в полицию. Медики диагностировали у пациента ушиб мягких тканей головы, реакция правоохранительных органов пока неизвестна. «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



23-летний Дмитрий не стал отрицать, что рисовал пентаграмму на лбу гостя. Говорит, что и раньше это практиковал, никто на последствия не жаловался. Молодой человек пару лет увлекается сатанизмом, как он говорит, по приколу. И в своей квартире он строго запрещает употреблять некоторые слова, относящиеся к православию, — например, слово «Всевышний». По словам Дмитрия, его знакомый Максим этот запрет нарушил. За это гостеприимный сатанист его «запентаграммил» — нарисовал пальцем на лбу пентакль.



Некоторое время спустя Максим якобы попросился в ванну помыться. Ему было позволено это сделать, но, когда он мылся, Дмитрий и его жена (да, в квартире еще была девушка) услышали странные звуки. Выяснилось, что у Максима случилось что-то вроде эпилептического припадка. Дмитрий утверждает, что знакомому он помог, предлагал остаться на ночь, но тот отказался. А после гость обратился в травмпункт и начал утверждать, что сознание он потерял именно из-за пентаграммы. Дмитрий считает, что пентаграмма, которую он пальцем нарисовал на лбу Максима, точно ни при чем. Кожу гостя он не резал, специальных печатей со звездами в доме не держит.



«Фонтанка», кстати, совсем недавно была в Мурино, жители которого решили бороться со славой «областного Готэм-сити». Обычные люди хотят помогать полиции патрулировать улицы, чтобы там больше никого не убивали и не били досками. Подробнее читайте здесь.

