«По идее, вам ничего нельзя». Жители Мурино объединяются в дружину, чтобы противостоять «запоняченным»

Фото: Игорь Евдокимов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В Мурино решили бороться со славой «областного Готэм-сити». На подмогу полиции хотят выйти обычные жители. Они признаются, что вынуждены встать на оборону из-за страха и безысходности, потому что 17 участковых физически не в силах обеспечить безопасность в городе с населением в сотни тысяч человек.



В полицейский участок в Мурино попасть не так-то просто. Двухэтажное здание с зарешеченными окнами огорожено забором. Посетитель через домофон должен объяснить причину визита, затем его пропускают во двор, он проходит через следующую дверь с кнопкой, а потом ещё через вертушку на вахте. Враг не пройдет и не выйдет.



Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В полдень у первого кордона в виде забора ожидали четверо мужчин и одна женщина. Все они жители Мурино и все хотят, чтобы в городе стало безопаснее.

Активист и член общественного совета профсоюза МВД Павел Самородов подарил жене газовый баллончик, и, по его словам, супруга успела им воспользоваться.

«У нас неоднократно случаи бывали, когда женщину провожали от метро до дома и убивали ради шубы. Это может быть убийство ради четырёхсот рублей, это может быть изнасилование. Это может быть разбойное нападение, — знакомит с криминальной хроникой Мурино Павел. — То труп из окна выпадет на коляску, или мешок строительного мусора, или просто ребёнок скинет какую-то фанеру, башку рассечет».

Павел так хорошо знаком с местными происшествиями, потому что ведет паблики Мурино в соцсетях и вся информация стекается к нему. Кроме того, он организовал бесплатные курсы по самообороне для местных жителей.

Блогер Евгений Донец признается, что у него есть свой собственный метод перевоспитания соседей. Он уже выселял любителей наркотиков и алкоголя, совладал с теми, кто ночами стучит по батарее, даже дисциплинировал курильщиков. Секрет Донца прост — не оставлять без внимания, писать жалобы и предавать огласке в соцсетях. Он говорит, что такой инструмент, как общественное порицание, реально работает.



Но к полиции его привела более серьёзная проблема — безопасность на улицах. Как доказательство он демонстрирует мне уже свой газовый баллончик, который вынужден всегда носить с собой.

«Здесь очень много людей, которые приехали к нам из глубинок, из городов с населением тридцать тысяч человек. Они здесь навязывают свои устои. То есть они «запонячены» и соответственно решают вопрос таким образом, называя любого активиста, который апеллирует к закону, трусом, ссыклом и другими нецензурными словами. Я регулярно слышу угрозы и предложения «поговорить в поле», — отмечает Евгений. — Я сам родом из региона, из Красноярска. Но это всё-таки большой город. А здесь основная проблема в том, что люди, купившие квартиры, сдали их. Самая дешевая недвижимость обычно снимается теми, кто имеет небольшой достаток и соответственно небольшой уровень интеллекта. Ну, это связано напрямую».



Перейти к активным действиям муринцев заставили два последних громких происшествия, когда таксист одним ударом убил мужчину, а также нападение с доской, которое квалифицировали как покушение на убийство. Теперь местные жители объединились в чат, где уже более тысячи человек. Порядка 70 из них готовы совершать обходы по улицам и выявлять угрозы.

Работу народной дружины решили обсудить с представителями полиции и администрации. Активистов пригласили к начальнику единственного в Мурино отдела полиции Роману Камерзанову. В его кабинете с портретом Сталина и папкой «Незабудка» на полке присутствовали и чиновники, включая главу Муринского поселения Алексея Белова. Он сразу заявил, что готов «всесторонне» поддержать инициативу местных жителей.



— То, что вы организовали, — это хорошо, но немножко неправильно. Вы готовы помочь, но не дай бог получится, что вам потребуется помощь, — заметил Камерзанов.

Активистам сообщили, что по закону патрулировать улицы они могут только в сопровождении полиции. Дружинники не имеют права самостоятельно задерживать нарушителей.

— У вас только помощь при задержании. Побежали, злодей случайно споткнулся о вашу ногу, упал. Сотрудник подошел, надел наручники и увел, — объяснил Камерзанов.

— Где вы возьмете столько людей на наши дежурства?

— Вы будете пропаганду проводить и поможете нам укомплектовать штат, — то ли в шутку, то ли всерьёз заявил начальник отдела полиции.

Павел Самородов напомнил, что по нормативу на одного участкового должно приходиться не более трех тысяч жителей. В Мурино же работает всего 17 участковых, официально проживает 100 тысяч человек, по словам активистов, реально жителей может быть в три раза больше. Поэтому нужен ещё один полноценный отдел полиции. Сейчас на подмогу к коллегам приезжают петербургские полицейские. «Нам нужна своя ППС, а не из главка», — согласился Камерзанов.



Два года назад в Мурино уже была создана народная дружина. Она зарегистрирована в Минюсте. Оформление заняло так много времени, что до реальных дел не дошло. Кроме того, желающие проявить себя быстро остыли, когда столкнулись с бюрократией и сбором необходимых документов. По этой причине Павел Самородов предложил создать совместный с полицией чат, чтобы оперативно передавать информацию сотрудникам.

— У нас это работало. Люди с кастетом стоят, вертят оружием, мы фиксируем и отправляем. Наряды приезжали через пару минут, — добавил Самородов.

Полицейские отвергли идею: нужна фильтрация преступлений и наряды не могут выезжать на каждое сообщение. В отдел и так поступает до 150 вызовов в день.

— По идее, вам ничего нельзя, — заключил Камерзанов, обращаясь к активистам.

— Не запрещено же просто вместе гулять, просто фотографировать. Просто информировать полицию, раздавать листовки с законами тем людям, которые их нарушают, — парировал один из активистов.



— Главное, чтобы это не подошло под массовые мероприятия, — пошутил глава администрации Белов.

— Наши местные органы власти опасаются, что сейчас выйдут восемь человек… — начал Павел Самородов.

— И поверят в себя?

— И произойдет экстремизм. Организаторы реально сядут в тюрьму, а те, кто был с ними, в лучшем случае отделаются административками.

— Поэтому деятельность активистов сводится к фиксации. Мы понимаем, что при виде такого количества активистов некоторые преступления просто не произойдут. И это наша цель, — подытожил один из жителей Мурино.



Фото: Евгений Донец Поделиться Поделиться





На совещании договорились о том, что учредители уже созданной дружины будут переоформлены. А кандидаты на командира дружины покажут свои резюме в администрации. Предусмотрено и небольшое вознаграждение, не больше тысячи рублей в месяц. Финансирование должно быть заложено в муниципальном бюджете.

— Надо сначала представиться, что называется, — прокомментировал глава администрации Мурино Алексей Белов. — Группа снайперов-вагнеров — великолепно. С уважухой, но есть война, а есть гражданка — это разные вещи.

Про «вагнеров» заговорили неслучайно — один из активистов предложил начальнику отдела полиции в качестве потенциальных сотрудников своих приятелей, воевавших в ЧВК «Вагнер». Пятерых человек не взяли в полицию Невского района, и раз уж в Мурино такая ситуация с кадрами, то, может быть, тут они окажутся более уместны. Камерзанов однозначного ответа не дал и попросил кандидатов связаться с ним лично.



— Меня интересует будущее этого проекта. А будущее зависит от того, как мы будем стимулировать активистов, — начал один из жителей Мурино.



— Перешли в итоге к деньгам.

— Мне эти деньги не нужны, но для кого-то это важно.

— Что такое стимул, вы знаете? — спросил глава администрации Белов. — В первоначальном значении с латыни «стимул» — острая палка для погонки скота.



— Ну вот, значит, она нам и нужна, лишь бы скот бежал вперед.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

