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    В Мурино клиент такси погиб в драке с водителем

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    Полиция устанавливает обстоятельства смертельной драки клиента и водителя такси во Всеволожском районе. Об этом 24 июля сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Накануне около шести часов вечера в дежурную часть поступило сообщение о том, что у дома 12 по Воронцовскому бульвару в драке убит мужчина. Сотрудники правоохранительных органов приехали на место и обнаружили труп 42-летнего петербуржца. По горячим следам удалось задержать подозреваемого, им оказался 23-летний таксист, приехавший работать из Узбекистана.

    Было установлено, что водитель и клиент такси начали конфликтовать, словесная перепалка быстро переросла в физический контакт, после удара потерпевший упал и умер. Таксиста доставили в отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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