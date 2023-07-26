Махавший дубиной в Мурино арестован. Его удар считают покушением на убийство

Всеволожский городской суд Ленобласти заключил под стражу 24-летнего уроженца Забайкальского края после сокрушительного удара исподтишка, который получил его ровесник в Мурино.
Как сообщает прокуратура Ленобласти, 26 июля суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте. За решётку на два месяца отправится Андрей Васильев, которому уже предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Прокуратура Ленинградской области
На заседание его доставили в наручниках и бейсболке — такой же, что была на голове у молодого человека, который в ночь на 24 июля сначала задирал парня с двумя девушками в лифте высотки на улице Шувалова, а потом сшиб доской заступившегося за них 24-летнего приезжего из Сыктывкара из другой компании.
Пострадавшего увезли в больницу с переломами костей черепа в тяжёлом состоянии. Васильева задержали вместе с 21-летним товарищем-земляком, который, по версии следствия, также отличился на Шувалова.