В Мурино молодого человека нокаутировали доской. Очевидцы говорят, что из-за благородства

Видео очередного ночного конфликта в Мурино опубликовал «Мегаполис» 24 июля. Автор утверждает, что инцидент произошел в ночь на понедельник у
По словам очевидцев, потерпевший заступился за девушек, к которым приставали несколько молодых людей. Слово за слово, и один из оппонентов ударил заступника доской по лицу. После единственного удара он упал и захрипел, а из носа полилась кровь. Находящийся рядом мужчина попытался помочь пострадавшему, на место вызвали скорую помощь, которая госпитализировала молодого человека. О его состоянии на данный момент ничего неизвестно.
По словам местных жителей, проблема кроется в точке с алкоголем, которая работает круглосуточно. Кровавые драки на Шувалова — не редкость.
24 июля в 02:50 в полицию Всеволожского района поступило сообщение, что в Мурино трое неизвестных напали и избили мужчину. Пострадавший
Ранее сообщалось, что в Мурино на Воронцовском бульваре в ходе конфликта был убит пассажир такси. Задержан водитель из Узбекистана. Глава СКР Александр Бастрыкин уже попросил предоставить доклад.