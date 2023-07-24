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    В Мурино молодого человека нокаутировали доской. Очевидцы говорят, что из-за благородства

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    Видео очередного ночного конфликта в Мурино опубликовал «Мегаполис» 24 июля. Автор утверждает, что инцидент произошел в ночь на понедельник у дома 10 по улице Шувалова.

    По словам очевидцев, потерпевший заступился за девушек, к которым приставали несколько молодых людей. Слово за слово, и один из оппонентов ударил заступника доской по лицу. После единственного удара он упал и захрипел, а из носа полилась кровь. Находящийся рядом мужчина попытался помочь пострадавшему, на место вызвали скорую помощь, которая госпитализировала молодого человека. О его состоянии на данный момент ничего неизвестно.

    t.me / Megapolisonline

    По словам местных жителей, проблема кроется в точке с алкоголем, которая работает круглосуточно. Кровавые драки на Шувалова — не редкость.

    24 июля в 02:50 в полицию Всеволожского района поступило сообщение, что в Мурино трое неизвестных напали и избили мужчину. Пострадавший 1999 года рождения в тяжелом состоянии с травмами головы госпитализирован. «Полицией проводится проверка, приняты меры по установлению и розыску злоумышленников», — прокомментировали инцидент в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Ранее сообщалось, что в Мурино на Воронцовском бульваре в ходе конфликта был убит пассажир такси. Задержан водитель из Узбекистана. Глава СКР Александр Бастрыкин уже попросил предоставить доклад.

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