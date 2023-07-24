В Мурино молодого человека нокаутировали доской. Очевидцы говорят, что из-за благородства

Видео очередного ночного конфликта в Мурино опубликовал «Мегаполис» 24 июля. Автор утверждает, что инцидент произошел в ночь на понедельник у дома 10 по улице Шувалова.



По словам очевидцев, потерпевший заступился за девушек, к которым приставали несколько молодых людей. Слово за слово, и один из оппонентов ударил заступника доской по лицу. После единственного удара он упал и захрипел, а из носа полилась кровь. Находящийся рядом мужчина попытался помочь пострадавшему, на место вызвали скорую помощь, которая госпитализировала молодого человека. О его состоянии на данный момент ничего неизвестно.