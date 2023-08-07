Нападение на встречу фурри стало уголовным делом. «Диверсант» принес аж три гранаты

Полиция Приморского района возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения на фестиваль фурри в парке Челюскинцев.



У задержанного, который пришел в балаклаве в парк в свой 20-й день рождения, нашли еще две страйкбольные гранаты, стало известно «Фонтанке» 7 августа.



Одна разорвалась в руках у 36-летнего мужчины во время борьбы с нападавшим, писала «Фонтанка». Он обратился в больницу с повреждением пальцев.



Парень пришел на встречу людей, которые интересуются антропоморфными животными, в парк в Приморском районе накануне около половины четвертого дня.

