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    Нападение на встречу фурри стало уголовным делом. «Диверсант» принес аж три гранаты

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    Полиция Приморского района возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения на фестиваль фурри в парке Челюскинцев.

    У задержанного, который пришел в балаклаве в парк в свой 20-й день рождения, нашли еще две страйкбольные гранаты, стало известно «Фонтанке» 7 августа.

    Одна разорвалась в руках у 36-летнего мужчины во время борьбы с нападавшим, писала «Фонтанка». Он обратился в больницу с повреждением пальцев.

    Парень пришел на встречу людей, которые интересуются антропоморфными животными, в парк в Приморском районе накануне около половины четвертого дня.

    При этом, как отмечали в ГУ МВД, страйкбольные гранаты он самостоятельно еще снарядил перцем. Но кинуть их в толпу не смог, только успел выдернуть чеку.

    Ночь молодой человек провел в камере.

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