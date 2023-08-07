Нападение на встречу фурри стало уголовным делом. «Диверсант» принес аж три гранаты

Полиция Приморского района возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения на фестиваль фурри в парке Челюскинцев.
У задержанного, который пришел в балаклаве в парк в свой
Одна разорвалась в руках у 36-летнего мужчины во время борьбы с нападавшим, писала «Фонтанка». Он обратился в больницу с повреждением пальцев.
Парень пришел на встречу людей, которые интересуются антропоморфными животными, в парк в Приморском районе накануне около половины четвертого дня.
При этом, как отмечали в ГУ МВД, страйкбольные гранаты он самостоятельно еще снарядил перцем. Но кинуть их в толпу не смог, только успел выдернуть чеку.
Ночь молодой человек провел в камере.