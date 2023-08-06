Юноша, взорвавший в Удельном парке страйкбольную гранату, дополнительно сам снарядил её перцем. Об это сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 6 августа.



«Полиция устанавливает мотивы и детали происшествия», — добавили в ведомстве. Задержанному 19 лет.

Напомним, незнакомец в балаклаве принёс страйкбольную гранату на пикник увлекающихся субкультурой фурри в Удельном парке. Он выдернул чеку, но подростки успели повалить его на землю. Разорвавшаяся граната повредила палец нападавшему. Его передали полиции.