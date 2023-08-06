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    «Сам снарядил гранату перцем». В полиции рассказали, как юноша в балаклаве отбивался от подростков-фурри в Удельном парке

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    Юноша, взорвавший в Удельном парке страйкбольную гранату, дополнительно сам снарядил её перцем. Об это сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 6 августа.

    «Полиция устанавливает мотивы и детали происшествия», — добавили в ведомстве. Задержанному 19 лет.

    Напомним, незнакомец в балаклаве принёс страйкбольную гранату на пикник увлекающихся субкультурой фурри в Удельном парке. Он выдернул чеку, но подростки успели повалить его на землю. Разорвавшаяся граната повредила палец нападавшему. Его передали полиции.

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    ФурриУдельный парк
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