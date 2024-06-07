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    Подозреваемый в убийстве Антона Еговцева задержан в Подмосковье

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    Подозреваемый в убийстве зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева задержан в подмосковной Лобне. Об этом 7 мая сообщает РИА Новости по ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Подмосковью.

    «Следственным отделом по г. Химки ГСУ СК России по Московской области задержан житель Лобни 1986 года рождения. Он подозревается в убийстве 37-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.

    Уточняется, что перед смертью Антон получил не меньше 8 ударов ножом.

    Ранее стало известно, что Еговцева мог убить 38-летний тренер по мотокроссу. Мужчина преследовал Антона на протяжении полугода. Причина такого поведения — неразделенная любовь к жене активиста. Еговцева нашли мертвым у подъезда своего дома. Подробнее об обстоятельствах смерти Антона Еговцева читайте в материале «Фонтанки».

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