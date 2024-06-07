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    Модератором пленарной сессии с Путиным на ПМЭФ будет Сергей Караганов. В своей статье он ратовал за применение ядерного оружия

    1985
    10 комментариев

    Политолог Сергей Караганов станет модератором пленарной сессии с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом 7 июня сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Накануне источники РБК сообщали, что Караганов уже находится на карантине перед мероприятием.

    Ожидается, что Владимир Путин на сессии даст оценку российской экономики и обозначит ориентиры на будущее. Сессия начнется в 14 часов по Москве.

    Ранее Караганов, также занимающий пост почетного председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике, опубликовал в журнале «Профиль» статью «Тяжкое, но необходимое решение», в которой обосновал, почему Россия обязана применить ядерное оружие в своем противостоянии с Западом.

    Песков уточнил, что президент «читал статью Караганова о применении ядерного оружия», но призвал «не сводить оценку личности Караганова только к его статье о превентивном ядерном ударе».

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    Сергей КарагановПутинПМЭФЯдерное оружиеПесков
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    Комментарии 10

    Разгибатель скреп07 Июн 2024 в 13:12
    Лавров радостно заявил, что Россия активно расширяет сотрудничество с Буркина-Фасо, в том числе и в военной сфере.

    На минуточку: В Буркина-Фасо даже нет законной власти, а правят там где, кто сверг президента. Они обещали выборы, но так и не провели их.

    Геополитика на высшем уровне.
    +4−0
    Zнаворотник07 Июн 2024 в 13:11
    стойкий запах серы разносится по округе...
    +2−0
    y. l. g. 78707 Июн 2024 в 12:57
    Там почему-то все личности такие... Или кто-то думает, что если самому недолго осталось, так и остальные жить не должны?! А как же его паразитики, куда им потом деваться???
    +3−0
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