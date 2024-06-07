Модератором пленарной сессии с Путиным на ПМЭФ будет Сергей Караганов. В своей статье он ратовал за применение ядерного оружия

Политолог Сергей Караганов станет модератором пленарной сессии с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом 7 июня сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Накануне источники РБК сообщали, что Караганов уже находится на карантине перед мероприятием.

Ожидается, что Владимир Путин на сессии даст оценку российской экономики и обозначит ориентиры на будущее. Сессия начнется в 14 часов по Москве.

Ранее Караганов, также занимающий пост почетного председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике, опубликовал в журнале «Профиль» статью «Тяжкое, но необходимое решение», в которой обосновал, почему Россия обязана применить ядерное оружие в своем противостоянии с Западом.