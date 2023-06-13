Тяжкое, но необходимое чтение. «Влиятельный теневой политик» обосновал, почему Россия должна применить ядерное оружие

Фото: кадр из видео / Министерство обороны РФ Поделиться Поделиться





Запад забыл страх перед ядерной бомбой, а надо заставить его «отвалить»

Политолог и экономист Сергей Караганов опубликовал в журнале «Профиль» колонку издателя «Тяжкое, но необходимое решение», в которой обосновал, почему Россия обязана применить ядерное оружие в своем противостоянии с Западом. Россию автор называет «цивилизацией цивилизаций», а Украину — подбрюшьем ядерной сверхдержавы. Если пересказывать всю колонку одной цитатой из нее же: «Нужно, чтобы Запад просто «отвалил» и не мешал России и миру идти вперед», а отечественным элитам придумывать для народа прекрасную Россию будущего.



«Фонтанка» изучила этот программный текст и выделила главные тезисы

Столкновение с Западом не завершится, если мы одержим частичную или даже сокрушительную победу на Украине.

Если мы освободим всю Украину и останемся на развалинах с по большей части ненавидящим нас населением, Запад будет поддерживать там вялотекущую партизанскую гражданскую войну.

Будет лучше, если мы освободим и воссоединим восток и юг, а остаткам Украины навяжем капитуляцию с полной демилитаризацией, тем самым создав буферное, дружественное государство.

Но и это неидеальный финал, потому что Запад всё равно не успокоится.



Почему Западу неймется? Потому что современные правящие западные элиты терпят свой исторический крах. А соотношение сил в мире стремительно меняется в пользу глобального большинства. Китай и частично Индия стали экономическим локомотивом этого большинства, «а на роль военно-стратегической опоры история выдвинула Россию».

Что такое Россия в глобальном смысле? Это «военно-политический стержень освобождающегося от оков неоколониализма незападного мира». Мидовцы назвали Россию в концепции внешней политики государством-цивилизацией. Сергей Караганов предлагает пойти еще дальше и считать Россию «цивилизацией цивилизаций».



Имперско-космополитические элиты (Байден и Ко) глядят на всё это в ярости. А имперско-национальные (Трамп) — в страхе.

Вот почему США превратили Украину в ударный кулак, чтобы связать руки России.

Россия при этом замешкалась с упреждающим ударом, неосмотрительно завысила порог применения ядерного оружия, а еще «неточно оценила ситуацию на Украине и не совсем удачно начала спецоперацию». К тому же российские элиты слишком затянули с выдвижением для российского народа идеи-мечты — «образа той России и того мира, к которому хочется стремиться». Россия как цивилизация цивилизаций вполне может потянуть на такую мечту, но сначала надо разобраться с Западом.



«Грубо выражаясь, нужно, чтобы Запад просто «отвалил» и не мешал России и миру идти вперед», — заявляет автор.

Ослабевшие США пытаются бросить Европу в топку конфронтации вслед за Украиной. А западные элиты дезориентированы, подвержены панике и оттого послушны.

«Замириться» с Западом невозможно, потому что он движется к новому фашизму, (пока) «либеральному» тоталитаризму и Третьей мировой войне.

Вдобавок за 75 лет относительного мира люди забыли ужасы войны и перестали бояться даже ядерного оружия. Особенно заметно инстинкт самосохранения ослаб на Западе.



Ядром высказывания Сергея Караганова можно считать следующий абзац, так что мы процитируем его дословно:

«Появление ядерного оружия — результат вмешательства Всевышнего, который ужаснулся, увидев, что люди, европейцы и примкнувшие к ним японцы, развязали на протяжении одного поколения две мировые войны, унесшие десятки миллионов жизней, и вручил человечеству оружие Армагеддона, показал потерявшим страх перед адом, что он существует. На этом страхе покоился относительный мир последних трех четвертей века. Теперь этот страх пропал. Происходит немыслимое с точки зрения прежних представлений о ядерном сдерживании — правящие круги группы стран в припадке отчаянной ярости развязали полномасштабную войну в подбрюшье ядерной сверхдержавы».



Что делать? Восстанавливать страх ядерной эскалации, ломать волю Запада к агрессии и тем самым спасать всё человечество.

Если как следует довести Запад до катарсиса, то можно заставить его отступить, прежде чем случится «всемирная катастрофа».



Может дойти до предупреждения «соотечественников и всех людей доброй воли о необходимости покинуть места проживания вблизи объектов, которые могут стать целями ядерных ударов в странах, оказывающих непосредственную поддержку киевскому режиму».

А если и это не подействует, придется бить «по группе целей в ряде стран, чтобы привести в чувства потерявших разум».

Караганов уверен, что, если построить стратегию устрашения и даже применения правильно, то риск ответного ядерного удара по нашей территории можно свести к минимуму. Разве что президент США сойдет с ума и «решит пожертвовать условным Бостоном ради условной Познани» (из чего можно заключить, что наносить ядерные удары, по крайней мере сначала, предполагается по каким угодно странам, кроме США, а лучше всего по Польше. — Прим. ред.).



Нам в России тоже будет тяжело. В основном морально. Потому что «это морально страшный выбор — мы применяем оружие Бога, обрекая себя на тяжкие духовные потери». Но победителей не судят. А спасителей благодарят.

К тому же велика вероятность, что удастся победить без крайних мер. А через несколько лет «занять позицию за спиной Китая, как он сейчас стоит за нашей, поддерживая его в схватке с США».

Будущее видится Караганову светлым: «многополярным, многокультурным, многокрасочным, дающим возможность странам и народам строить свою собственную и общую судьбу». Но, конечно, без «античеловеческих идеологий»: отрицания семьи, родины, истории, любви между мужчиной и женщиной, веры, служения высшим идеалам. Потому что эти «идеологии» насаждались, чтобы люди не могли сопротивляться несправедливому и вредному для человека и человечества «глобалистскому» капитализму.



Кто такой Сергей Караганов

Советский и российский политолог и экономист. Доктор исторических наук. Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Почетный председатель президиума совета по внешней и оборонной политике.

В 1989 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Роль и место Западной Европы в стратегии США в отношении СССР (1945–1988)».



С 1974-го по 1977 год стажировался в миссии СССР при ООН.

В середине девяностых выступал в качестве эксперта в документальном проекте Леонида Парфенова «Намедни».

С 2001-го по 2013 год — советник заместителя руководителя администрации президента РФ по внешней политике.

С 1994-го — председатель президиума общественной организации «Совет по внешней и оборонной политике» (СВОП), в которую вошли такие политики и общественные деятели, как Григорий Явлинский, Владимир Лукин, Виталий Третьяков, Константин Затулин, Андрей Федоров.



СВОП под председательством Караганова стал одним из инициаторов создания международного дискуссионного клуба «Валдай» в сентябре 2004 года.

В феврале 2011 года на заседании совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека рабочая группа во главе с Сергеем Карагановым предложила программу «десталинизации общества».

Статья Караганова «Не десталинизация, а модернизация сознания» была написана как разъяснение проекта «Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении» (в прессе получившего название «десталинизация»).

7 января 2023 года Сергей Караганов был внесен в санкционные списки Украины, 3 февраля 2023 года — в санкционный список Канады как причастный к распространению российской пропаганды.



9 мая РИА Новости со ссылкой на издание Euobserver сообщили, что Евросоюз предложил ввести санкции в отношении 12 физических лиц из РФ за предоставляемую ими информацию о конфликте на Украине. Почетный председатель президиума совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов оказался в их числе.



Караганов упоминается в книге Сергея Кара-Мурзы «Советская цивилизация» в главе «Судьба русских в мире без СССР», где описана дискуссия о глобализации в январе 2001 года в «Горбачев-фонде». Сергей Караганов охарактеризован как «влиятельный теневой политик».

