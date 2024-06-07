Автомобилист отправил в больницу школьницу, гуляющую во дворе на Энергетиков

В Красногвардейском районе Петербурга прогулка школьницы закончилась госпитализацией. Во дворе ребенка снес автомобиль. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 7 июня.
Авария случилась накануне около часа дня у дома 35 по проспекту Энергетиков. 50-летний водитель «Форда», двигаясь по дворовой территории, сбил переходившую дорогу девятилетнюю девочку. Она гуляла без сопровождения родителей.
В результате столкновения школьнице потребовалась помощь врачей, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.
Ранее «Фонтанка» писала о госпитализации школьника после ДТП на улице Коммуны. Мальчик на самокате решил пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, когда попал под машину.