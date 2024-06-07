Реклама

    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    4 м/с, зап

    760мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88.76eur96.57
    Реклама

    Автомобилист отправил в больницу школьницу, гуляющую во дворе на Энергетиков

    1035
    1 комментарий

    В Красногвардейском районе Петербурга прогулка школьницы закончилась госпитализацией. Во дворе ребенка снес автомобиль. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 7 июня.


    Авария случилась накануне около часа дня у дома 35 по проспекту Энергетиков. 50-летний водитель «Форда», двигаясь по дворовой территории, сбил переходившую дорогу девятилетнюю девочку. Она гуляла без сопровождения родителей.

    В результате столкновения школьнице потребовалась помощь врачей, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

    Ранее «Фонтанка» писала о госпитализации школьника после ДТП на улице Коммуны. Мальчик на самокате решил пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, когда попал под машину.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЭнергетиковФордДТПРебенок
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    28030352907 Июн 2024 в 16:40
    Теперь надо автомобилиста отправить кататься годика три только на ОТ.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close