Путин анонсировал привязку МРОТ к медианной зарплате

В России с 2025 года установят соотношение МРОТ с медианной зарплатой. Об этом 7 июня заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

«Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей», — заявил Владимир Путин.

По его словам, МРОТ в 2025 году составит 48% медианной зарплаты по экономике и достигнет 22 тысяч рублей, а затем продолжит расти. К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц, сказал президент РФ.