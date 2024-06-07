Путин анонсировал привязку МРОТ к медианной зарплате

В России с 2025 года установят соотношение МРОТ с медианной зарплатой. Об этом 7 июня заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
«Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей», — заявил Владимир Путин.
По его словам, МРОТ в 2025 году составит 48% медианной зарплаты по экономике и достигнет 22 тысяч рублей, а затем продолжит расти. К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц, сказал президент РФ.
Медианная зарплата — показатель заработка, который получает одинаковое количество работников (50% получают выше этого уровня, 50% ниже). Средняя зарплата же вычисляется как сумма зарплат всего работающего населения, деленная на количество работающего населения.
Как писала газета «Ведомости», по данным аналитиков hh.ru, средняя медианная зарплата в Санкт-Петербурге по итогам I квартала текущего года составила 72 500 руб. в месяц. В Петербурге в 2024 году минимальный размер заработной платы составляет 25 тыс. рублей, а прожиточный минимум — 16 322 рубля на душу населения.