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    ПМЭФ 2024

    Путин анонсировал привязку МРОТ к медианной зарплате

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    11 комментариев

    В России с 2025 года установят соотношение МРОТ с медианной зарплатой. Об этом 7 июня заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

    «Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей», — заявил Владимир Путин.

    По его словам, МРОТ в 2025 году составит 48% медианной зарплаты по экономике и достигнет 22 тысяч рублей, а затем продолжит расти. К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц, сказал президент РФ.

    Медианная зарплата — показатель заработка, который получает одинаковое количество работников (50% получают выше этого уровня, 50% ниже). Средняя зарплата же вычисляется как сумма зарплат всего работающего населения, деленная на количество работающего населения.

    Как писала газета «Ведомости», по данным аналитиков hh.ru, средняя медианная зарплата в Санкт-Петербурге по итогам I квартала текущего года составила 72 500 руб. в месяц. В Петербурге в 2024 году минимальный размер заработной платы составляет 25 тыс. рублей, а прожиточный минимум — 16 322 рубля на душу населения.

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    Комментарии 11

    MinimumLaw07 Июн 2024 в 17:00
    "... с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей» - президенту не рассказали, что медианная зарплата это такая, что ровно половина населения получает больше, и ровно половина меньше. Или как?
    +0−0
    m.naydenoff07 Июн 2024 в 16:49
    А пенсии не планируется привязать к зарплатам депутатов?
    +2−0
    Brig"Nemo"07 Июн 2024 в 16:48
    А можно на тв анонсировать шоу для звёзд "как прожить на мрот и минимальную пенсию в городах и деревнях"
    +0−0
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