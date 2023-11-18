    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -8

    3 м/с, ю-з

    769мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.12eur96.77

    Пенсии, МРОТ, маткапитал: насколько вырастут пособия и выплаты в 2024 году

    Пенсии, МРОТ, маткапитал: насколько вырастут пособия и выплаты в 2024 году

    Уже через полтора месяца все выплаты сильно вырастут

    5467
    36 комментариев
    В следующем году увеличатся все выплаты
    В следующем году увеличатся все выплатыФото: Дарья Селенская / 74.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    16 ноября Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда. Начиная с 1 января 2024 года, МРОТ составит 19 242 рубля, это на 18,5% больше, чем сегодня. Но не только МРОТ в следующем году будет выше сегодняшнего. Вот какие еще выплаты поднимут.

    В следующем году увеличатся все выплаты
    В следующем году увеличатся все выплатыФото: Дарья Селенская / 74.RU
    1

    Прожиточный минимум

    Прожиточных минимумов в России несколько: общий для всех, для трудоспособного населения, для детей и для пенсионеров. Ежегодно все они индексируются, и 2024 год не станет исключением — суммы вырастут по уровню инфляции, на 7,5%. После индексации ПМ составит:

    • общий — 15 453 рубля;
    • для трудоспособного населения — 16 844 рубля;
    • для пенсионеров — 13 290 рублей;
    • для детей — 14 989 рублей.

    Для сравнения, в 2023 году общий прожиточный минимум составил 14 375 рублей, для трудоспособного населения — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.

    В Петербурге прожиточный минимум на 2024 год составит 16 322 рубля на душу населения; 17 791 рубль - для трудоспособного населения, 14 037 рублей - для пенсионеров и 15 832 рубля - для детей.

    В следующем году увеличатся все выплаты
    В следующем году увеличатся все выплатыФото: Дарья Селенская / 74.RU
    ПоделитьсяПоделиться
    2

    Минимальный размер оплаты труда

    Минимальный размер оплаты труда в 2024 году проиндексируют выше, чем прожиточный минимум, — на 18,5%. Сейчас МРОТ в России составляет 16 242 рубля, а в 2024 году станет 19 242 рубля.

    Для тех, кто работает официально за минималку, это хорошие новости — по закону теперь им обязаны поднять зарплату до МРОТ, на 3 тысячи рублей.

    Также по минимальному размеру оплаты труда рассчитываются некоторые пособия тем, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ. В частности, это касается пособия по беременности и родам и больничных.

    В Петербурге МРОТ с 1 ноября вырос на 1,5 тысячи и составляет 25 тысяч рублей.

    В следующем году увеличатся все выплаты
    В следующем году увеличатся все выплатыФото: Дарья Селенская / 74.RU
    ПоделитьсяПоделиться
    3

    Пособие по беременности и родам

    В 2024 году вырастет минимальный и максимальный размер пособия по беременности и родам. Его получают все работающие женщины, которые готовятся к рождению ребенка.

    Пособие по беременности и родам не нужно путать с декретом: первое покрывает период нетрудоспособности — на седьмом месяце беременности женщина получает больничный и на его основании получает выплаты.

    Обычно такой больничный длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. Но бывают и исключения:

    • если роды были осложненными — больничный продлится 86 дней;
    • если будущая мама ожидает двух и более детей — она пробудет в отпуске 84 дня до и 110 дней после родов.

    Пособие выплачивается в течение всего времени отпуска и зависит от доходов женщины за последние два года. Минимальный размер зависит от МРОТ, и если он вырастет, то увеличится и выплата будущей маме.

    Максимальный размет также увеличится: если сейчас женщина может получить максимум 383 тысячи рублей за «стандартные» роды, то в следующем году эта сумма увеличится до 565 562 рублей. При осложненных родах максимальная выплата вырастет с 426 тысяч рублей до 630 198 рублей, а за многоплодную беременность — с 530 тысяч рублей до 783 708 тысяч рублей.

    В следующем году увеличатся все выплаты
    В следующем году увеличатся все выплатыФото: Дарья Селенская / 74.RU
    ПоделитьсяПоделиться
    4

    Универсальное пособие

    В 2023 году в России появилось универсальное пособие: оно объединило выплаты на детей до 3 лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, а также пособие на детей от 8 до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.

    Выплаты на детей до 16 лет высчитываются на основе детского прожиточного минимума. В зависимости от достатка семьи платить могут 50, 75 или 100 процентов детского ПМ. Сейчас детский прожиточный минимум составляет 13 944 рубля, а так как в 2024 году он вырастет до 14 989 рублей, соответственно, увеличится и размер пособия.

    Минимальное универсальное пособие сейчас составляет 6972 рубля в среднем по России. После индексации оно увеличится до 7494 рублей.

    Начисление пособия беременной женщине рассчитывается на основании прожиточного минимума трудоспособного населения по тем же принципам. После индексации пособие будет колебаться от 8422 до 16 844 рублей.

    В следующем году увеличатся все выплаты
    В следующем году увеличатся все выплатыФото: Дарья Селенская / 74.RU
    ПоделитьсяПоделиться
    5

    Материнский капитал

    Материнский капитал в 2024 году также проиндексируют на 7,5%. В новом году выплата за первого ребенка составит 631 тысячу рублей, а за второго — 834 тысячи рублей. Сертификат на маткапитал оформляют автоматически, но потратить его можно только по заявлению: на ежемесячные выплаты до трех лет или на крупные покупки.

    Выплаты из средств материнского капитала равны детскому прожиточному минимуму и сейчас составляют 14 989 рублей. Оформить выплату можно, если доход в семье меньше двух среднедушевных прожиточных минимумов на одного человека, то есть 33 688 рублей.

    В следующем году увеличатся все выплаты
    В следующем году увеличатся все выплатыФото: Дарья Селенская / 74.RU
    ПоделитьсяПоделиться
    6

    Пенсии

    В 2024 году пенсии проиндексируют на 7,5%. После этого средний размер страховой выплаты неработающему пенсионеру составит 23,4 тысячи рублей.

    Если при расчете окажется, что пенсионер получает меньше прожиточного минимума, то ему полагается доплата. Она делится на федеральную и региональную: если региональный ПМ меньше среднероссийского, то пожилому человеку полагается доплата до среднего по стране прожиточного минимума пенсионера — в 2024 году он будет 13 290 рублей.

    То же касается и случая, когда региональный прожиточный минимум выше среднего по стране — тогда доплачивать будут до него. В любом случае в 2024 году пенсия неработающего пенсионера не должна быть меньше 13 290 рублей.

    В следующем году увеличатся все выплаты
    В следующем году увеличатся все выплатыФото: Дарья Селенская / 74.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    По теме

    Универсальное детское пособиеУниверсальное пособиеВыплатыДеньгиМатеринский капиталПенсииМРОТ
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 36

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    36
    close