Эффектный занос на Биржевом мосту попал на видео. Автомобиль снес ограждение и развернулся

Эффектное ДТП произошло в центре Петербурга утром 7 июня. Автомобиль съезжал с почти пустого Биржевого моста и внезапно устроил погром с разворотом.
Авария на фоне известного ресторана на воде произошла после 9 часов утра. Как стало известно «Фонтанке», занос могло спровоцировать касательное столкновение с автобусом, двигающимся в попутном направлении.
«Фонтанка.ру»
Судя по кадрам с уличных камер, машина совершила резкое перестроение перед автобусом, влетела в ограждение и развернулась. К счастью, обошлось без пострадавших. У автомобиля поврежден капот.
Как писала «Фонтанка», капитальный ремонт Биржевого моста провела группа компаний «Возрождение».