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    Эффектный занос на Биржевом мосту попал на видео. Автомобиль снес ограждение и развернулся

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    6 комментариев

    Эффектное ДТП произошло в центре Петербурга утром 7 июня. Автомобиль съезжал с почти пустого Биржевого моста и внезапно устроил погром с разворотом.

    Авария на фоне известного ресторана на воде произошла после 9 часов утра. Как стало известно «Фонтанке», занос могло спровоцировать касательное столкновение с автобусом, двигающимся в попутном направлении.

    «Фонтанка.ру»

    Судя по кадрам с уличных камер, машина совершила резкое перестроение перед автобусом, влетела в ограждение и развернулась. К счастью, обошлось без пострадавших. У автомобиля поврежден капот.

    Как писала «Фонтанка», капитальный ремонт Биржевого моста провела группа компаний «Возрождение».

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    Комментарии 6

    Guddd-Head07 Июн 2024 в 13:18
    Повредён капот? Да там движок может быть под замену
    +1−1
    Ankor07 Июн 2024 в 13:16
    Кто ж там за рулём сидел? Интересно бы увидеть)))
    +3−1
    28030352907 Июн 2024 в 12:57
    Мастеровитость водителей всегда найдет повод проявиться.
    +7−2
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