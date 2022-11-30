В Петербурге открыли движение по Биржевому мосту. За спасение утопающих тоже наградили

Рабочее движение по Биржевому мосту запущено после 14 месяцев ремонта. Работы еще продлятся, но пешеходов и автомобилистов с переправы уже не выгонят.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», церемония открытия прошла утром 30 ноября. В ней участвовал губернатор Александр Беглов. Пешком горожан уже запустили, автомобилистам придется подождать полчаса, пока разберут сцену.
Помимо основного повода, прошло награждение рабочих, которые в сентябре спасли из воды девушку, упавшую с набережной у моста. Трое из них получили знак отличия «За доблесть в спасении» (один — через представителя, так как призван на военную службу), одному объявлена благодарность.
Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
Капремонт Биржевого моста начался 1 октября 2021 года, движение вскоре закрыли целиком, так как под работы попали все основные конструкции. Выполняет их по контракту за 2,9 млрд рублей ПО «Возрождение»; срок окончания — не позднее мая 2023-го, но теперь уже ремонтировать будут без закрытия движения. Контракт включает ремонт береговых и промежуточных опор, а также разводных и стационарных пролетных строений, замену асфальта и ограждений. Кроме того, «Фонтанка» рассказывала о новых разводных механизмах (замена привода с электромеханического на гидравлический).
Ширина проезжей части после ремонта 21 метр, включает 6 полос движения. Ширина мостового полотна — 27,25 метра, его длина — 252 метра. «Фонтанка» писала, что одновременно с ремонтом тот же подрядчик занимается сооружением подземного перехода под площадью Академика Лихачева.