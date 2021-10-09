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Биржевой мост закрыли на ремонт. По нему прошли последние пешеходы

В Петербурге закрыли на ремонт Биржевой мост

В центре Петербурга стартовал ремонт Биржевого моста, который продлится больше года. Сегодня утром, как передает корреспондент «Фонтанки» 9 октября, на нем выставили ограждения, по переправе прошли последние пешеходы.

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Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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Помимо этого сегодня также ограничат движение транспорта по Мытнинской набережной у Биржевого, по набережной Макарова от Биржевого проезда до Тифлисской улицы и по улице Одоевского от Сазоновской улицы до Уральской улицы.

Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

Биржевой мост откроют в ноябре 2022-го, а ограничения по прилегающим улицам снимут 29 сентября 2022 года. Капитальный ремонт самой переправы при этом продлится до весны 2023 года. Он проводится впервые за 60 лет службы моста.

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Ранее Смольный опубликовал схемы движения на время ремонта, а вице-губернатор Борис Пиотровский успокоил петербуржцев, заявив, что за неделю все привыкнут.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

ment_52
Когда в пятидесятые годы мост переделывали вообще заново, пешеходное движение по нему сохраняли.
Помню, как ходил по нему с родителями.
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