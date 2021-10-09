Помимо этого сегодня также ограничат движение транспорта по Мытнинской набережной у Биржевого, по набережной Макарова от Биржевого проезда до Тифлисской улицы и по улице Одоевского от Сазоновской улицы до Уральской улицы.
Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
Биржевой мост откроют в ноябре 2022-го, а ограничения по прилегающим улицам снимут 29 сентября 2022 года. Капитальный ремонт самой переправы при этом продлится до весны 2023 года. Он проводится впервые за 60 лет службы моста.
Ранее Смольный опубликовал схемы движения на время ремонта, а вице-губернатор Борис Пиотровский успокоил петербуржцев, заявив, что за неделю все привыкнут.