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Вице-губернатор Пиотровский успокаивает: Вы за неделю привыкнете к тому, что Биржевой мост закрыт

Власти Петербурга готовят горожан к закрытию одного из мостов

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В Смольном пытаются рассеять растущую панику тысяч автомобилистов, ежедневный маршрут которых проходит через Биржевой мост.

Переправе предстоит капремонт, уже в ночь на субботу проезд по ней закроют. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский подобрал слова, чтобы успокоить горожан. «Понимаю, что это неминуемо вызовет неудобства, но уверен, что мы привыкнем за первую неделю. Тем более что предстоящий капитальный ремонт проводится впервые за 60 лет службы моста», — заявил чиновник 6 октября в своём телеграм-канале.

Он также предлагает обратить взоры в будущее и осознать, что открытие моста «станет настоящим подарком для петербуржцев к 320-летнему юбилею города». Ведь так мы сохраняем наши традиции: «Когда-то в императорской России была такая традиция — открывать мосты после строительства или крупного ремонта ко Дню города».

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Напомним, закроется не только мост. Ограничения введут и на соседних набережных, так, чтобы перенаправить потоки на соседний Тучков мост. Открыть движение обещают через год — к ноябрю 2022 года. Капремонт при этом ещё продолжится — до весны 2023 года.

Биржевой мост не просто соединяет Васильевский остров и Петроградскую сторону. Работая в связке с Дворцовым мостом, он берёт на себя часть трафика из спальных северных районов в центр и обратно.

История переправы

В 1894 году по проекту инженера Николая Мазурова был сооружен деревянный 25-пролетный мост через Малую Неву. Его трасса проходила выше по течению, по оси Зоологического переулка. В 1917 году мост капитально отремонтировали. Более 30 лет он оставался деревянным, время от времени его ремонтировали в дереве. В октябре 1918 года Биржевой мост переименовали в мост Строителей. После войны, в 1947 году, мост перестроили, пролетные строения стали металлическими, а опоры и проезжая часть остались деревянными. В 1960 году был сооружён новый мост Строителей. Ось моста переместили на 70 метров вниз по течению Малой Невы. В 1989 году Биржевому мосту вернули историческое название. В 1997 году с моста сняли трамвайные рельсы.

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Комментарии (9)

Pilat
Только я помню, что его лет 10 тому назад тоже на год закрывали?
dedmoroz_5e4d8827384c2
полностью согласен, горожане ко всему привыкнут, а на мигалке вообще не надо волноваться))
efela
Это к хорошему быстро привыкаешь, а к такому вряд ли.
Что там можно столько времени ремонтировать?
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