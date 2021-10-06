Переправе предстоит капремонт, уже в ночь на субботу проезд по ней закроют. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский подобрал слова, чтобы успокоить горожан. «Понимаю, что это неминуемо вызовет неудобства, но уверен, что мы привыкнем за первую неделю. Тем более что предстоящий капитальный ремонт проводится впервые за 60 лет службы моста», — заявил чиновник 6 октября в своём телеграм-канале .

Он также предлагает обратить взоры в будущее и осознать, что открытие моста «станет настоящим подарком для петербуржцев к 320-летнему юбилею города». Ведь так мы сохраняем наши традиции: «Когда-то в императорской России была такая традиция — открывать мосты после строительства или крупного ремонта ко Дню города».

Напомним, закроется не только мост. Ограничения введут и на соседних набережных, так, чтобы перенаправить потоки на соседний Тучков мост. Открыть движение обещают через год — к ноябрю 2022 года. Капремонт при этом ещё продолжится — до весны 2023 года.



Биржевой мост не просто соединяет Васильевский остров и Петроградскую сторону. Работая в связке с Дворцовым мостом, он берёт на себя часть трафика из спальных северных районов в центр и обратно.

