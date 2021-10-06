Как сообщает 6 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 0:00 до 8:00 8 октября и с 22:00 8 октября до 6:00 9 октября будет ограничен проезд транспорта по набережной Макарова у Тучкова моста. Именно Тучков должен будет принять на себя транспортную нагрузку, когда Биржевой мост закроют почти на год.

Проезд по Биржевому мосту закроют 9 октября и недоступен он будет до 22 сентября 2022 года. А с 6:00 9 октября и до 29 сентября 2022 года будет ограничено движение по Мытнинской набережной у Биржевого моста, набережной Макарова на участке от Биржевого проезда до Тифлисской улицы и по улице Одоевского от Сазоновской улицы до Уральской улицы.