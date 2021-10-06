Как сообщает 6 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 0:00 до 8:00 8 октября и с 22:00 8 октября до 6:00 9 октября будет ограничен проезд транспорта по набережной Макарова у Тучкова моста. Именно Тучков должен будет принять на себя транспортную нагрузку, когда Биржевой мост закроют почти на год.
Проезд по Биржевому мосту закроют 9 октября и недоступен он будет до 22 сентября 2022 года. А с 6:00 9 октября и до 29 сентября 2022 года будет ограничено движение по Мытнинской набережной у Биржевого моста, набережной Макарова на участке от Биржевого проезда до Тифлисской улицы и по улице Одоевского от Сазоновской улицы до Уральской улицы.
Объезд перекрытий предусмотрен по маршруту: набережная Макарова, Тучков мост, проспект Добролюбова, Кадетская линия, 8–9-я линии В.О., Ждановская набережная, улица Одоевского, мост Бетанкура.
Предстоящий капитальный ремонт станет первым за 60 лет эксплуатации Биржевого моста. Заказчиком работ выступает СПб ГБУ «Мостотрест», а выполнит их за за 2,37 миллиарда рублей АО «ПО «Возрождение». Компания должна будет отремонтировать опоры и пролеты моста, а также модернизировать разводной механизм переправы. Работы продлятся до весны 2023 года, но движение по мосту запустят раньше.