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«Возрождение» отремонтирует Биржевой мост почти за 2,4 млрд рублей

Группа компаний «Возрождение» проведет капитальный ремонт Биржевого моста за 2,37 млрд рублей. Об итогах конкурса «Фонтанке» стало известно 12 июля.

Заказчиком ремонта выступил «Мостотрест». «Возрождение» должно будет приступить к строительно-монтажным работам 1 октября 2021 года. Они будут сопровождаться ограничениями движения транспорта, которые будут действовать до 30 ноября 2022 года. Полностью работы на переправе должны закончиться 5 мая 2023 года.

Подрядчику предстоит выполнить весь цикл работ — от реконструкции до возмещения ущерба окружающей среде. Отдельное внимание уделят капитальному ремонту опор разводных механизмов моста, соединяющего Васильевский остров с Петроградской стороной.

АО ПО «Возрождение» — ведущий игрок рынка дорожного строительства Петербурга. На счету группы компаний множество проектов, включая капитальный ремонт Зеленого моста через Мойку. Сейчас она занимается строительством Московско-Дунайской развязки и ремонтом Литейного моста. По данным СПАРК, выручка АО ПО «Возрождение» в 2020 году увеличилась в 3,3 раза по отношению к 2019 году, до 18 млрд рублей. Чистая прибыль компании выросла с 20 млн до 3,7 млрд рублей.

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