Названы сроки закрытия Биржевого моста на капремонт

Смольный определился со сроками закрытия Биржевого моста в Петербурге. На капитальный ремонт он уйдет к концу недели, а общественный транспорт на год переедет на Тучков мост.



Как сообщает 4 октября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в ночь с 8 на 9 октября Биржевой мост будет закрыт для водителей и пешеходов. Ограничения продлятся до ноября 2022 года, но капитальный ремонт продолжится вплоть до весны 2023 года.

Все маршруты общественного транспорта, проходившие по переправе, сохранятся, но будут перенаправлены по Тучкову мосту. На время перекрытия автобусы №10 и №191 и троллейбус №7 после Дворцового моста будут следовать по Университетской набережной, 1-й и Кадетской линиям В.О. и Тучкову мосту. На привычные маршруты они вернутся в ноябре следующего года. Количество транспорта на этих направлениях тоже будет сохранено.