Закрытие Биржевого моста отодвинули на неделю

Сроки закрытия движения по Биржевому мосту в Петербурге для автомобилистов и пешеходов передвинули на неделю вперед. Сейчас переправу готовят к ремонту.
Как сообщает 29 сентября пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», проезд и проход по мосту закроют после 8 октября. Ранее перекрытие было намечено на 1 октября. В настоящее время специалисты прорабатывают схему организации движения и корректируют алгоритмы работы светофоров, чтобы увеличить пропускную способность прилегающих перекрестков.
Предстоящий капитальный ремонт Биржевого моста станет первым за 60 лет его эксплуатации. Сейчас подрядчик — «Возрождение» готовится к работам во внутренних помещениях: в пульте управления разводкой моста, на разводном крыле и в машинном отделении.
Результаты аукциона на ремонт переправы огласили в июле этого года. За 2,37 миллиарда рублей подрядчику предстоит отремонтировать опоры и пролеты моста, а также модернизировать разводной механизм. Согласно контракту, завершить работы должны не позднее 5 марта 2023 года, а открыть движение — не позднее 30 ноября 2022 года.