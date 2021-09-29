Закрытие Биржевого моста отодвинули на неделю

Сроки закрытия движения по Биржевому мосту в Петербурге для автомобилистов и пешеходов передвинули на неделю вперед. Сейчас переправу готовят к ремонту.



Как сообщает 29 сентября пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», проезд и проход по мосту закроют после 8 октября. Ранее перекрытие было намечено на 1 октября. В настоящее время специалисты прорабатывают схему организации движения и корректируют алгоритмы работы светофоров, чтобы увеличить пропускную способность прилегающих перекрестков.

Предстоящий капитальный ремонт Биржевого моста станет первым за 60 лет его эксплуатации. Сейчас подрядчик — «Возрождение» готовится к работам во внутренних помещениях: в пульте управления разводкой моста, на разводном крыле и в машинном отделении.