Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга уточнил схемы организации дорожного движения на время капитального ремонта Биржевого моста. Переправа закрывается почти на год.



Как рассказал на пресс-конференции 6 октября гендиректор Центра транспортного планирования Петербурга Рубен Тертерян, основная нагрузка во время закрытия Биржевого моста ляжет на Тучков мост как ближайший путь объезда: в часы пик добавится порядка 750–950 единиц транспорта, но альтернативы ему нет. Частично поток транспорта распределится на Троицкий мост и мост Бетанкура. Водителям также рекомендуют пользоваться ЗСД и другими дальними вариантами объезда.