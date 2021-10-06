Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга уточнил схемы организации дорожного движения на время капитального ремонта Биржевого моста. Переправа закрывается почти на год.
Как рассказал на пресс-конференции 6 октября гендиректор Центра транспортного планирования Петербурга Рубен Тертерян, основная нагрузка во время закрытия Биржевого моста ляжет на Тучков мост как ближайший путь объезда: в часы пик добавится порядка 750–950 единиц транспорта, но альтернативы ему нет. Частично поток транспорта распределится на Троицкий мост и мост Бетанкура. Водителям также рекомендуют пользоваться ЗСД и другими дальними вариантами объезда.
Индивидуальный трафик отводится на параллельные набережные и проспект Добролюбова. Для общественного транспорта вводится отдельный коридор: с Дворцового моста он будет уходить налево, на Университетскую набережную, далее по Кадетской линии на Тучков мост. Чтобы обеспечить приоритет общественного транспорта, на перекрестке Кадетской и Среднего проспекта В.О. поменяют режим работы светофора и запретят левый поворот для индивидуального транспорта: он поедет прямо до набережной Макарова.
Для упрощения заезда на мост Бетанкура на перекрестке Уральской улицы и улицы Одоевского последнюю сделают односторонней.
Напомним, что Биржевой мост закроют с 9 октября 2021 года до 22 сентября 2022 года. Параллельно введут ограничения на ближайших набережных. Завершить капитальный ремонт планируется весной 2023 года.