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    После ремонта Биржевой мост будет разводиться почти в три раза быстрее

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    Работы по ремонту Биржевого моста дошли до стадии установки гидроцилиндров и противовесов. От планов на импортное оборудование пришлось отказаться.

    О ходе ремонтных работ 22 июня рассказывает «Мостотрест». В настоящее время специалисты начали устанавливать гидроцилиндры, по четыре штуки на каждую сторону. «Каждый цилиндр имеет усилие до 80 тонн. С учетом того, что вес одного крыла в конце строительства будет составлять примерно 700 тонн, этого вполне достаточно, чтобы произвести разводку», — отметили в учреждении.

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    Если при проектировании планировалось использовать европейские гидроцилиндры, то теперь от них пришлось отказаться. Замену спроектировали и изготовили на Обуховском заводе.

    «Современное оборудование изменит скорость разводки — если до ремонта Биржевой мост разводился в течение 9 минут, то после завершения работ его крылья будут распахиваться до угла 62 градуса за 3,5 минуты», — добавили в «Мостотресте».

    Параллельно мост нагружают противовесами, по два на стороне, каждый весом в 620 тонн.

    Биржевой мост был закрыт на капитальный ремонт в октябре 2021 года. Работы затронут все конструктивные элементы моста: будут отремонтированы береговые и промежуточные опоры переправы, стационарные и разводное пролетные строения. Бетонная плита разводного крыла будет заменена на ортотропную, а электромеханический привод разводного пролета — на гидравлический. Также будет заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, восстановлены перильное ограждение и столбы освещения. Завершится ремонт в мае 2023 года.

    © Фонтанка.Ру

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