После ремонта Биржевой мост будет разводиться почти в три раза быстрее

О ходе ремонтных работ 22 июня рассказывает «Мостотрест». В настоящее время специалисты начали устанавливать гидроцилиндры, по четыре штуки на каждую сторону. «Каждый цилиндр имеет усилие до 80 тонн. С учетом того, что вес одного крыла в конце строительства будет составлять примерно 700 тонн, этого вполне достаточно, чтобы произвести разводку», — отметили в учреждении.

Работы по ремонту Биржевого моста дошли до стадии установки гидроцилиндров и противовесов. От планов на импортное оборудование пришлось отказаться.

Если при проектировании планировалось использовать европейские гидроцилиндры, то теперь от них пришлось отказаться. Замену спроектировали и изготовили на Обуховском заводе.

«Современное оборудование изменит скорость разводки — если до ремонта Биржевой мост разводился в течение 9 минут, то после завершения работ его крылья будут распахиваться до угла 62 градуса за 3,5 минуты», — добавили в «Мостотресте».

Параллельно мост нагружают противовесами, по два на стороне, каждый весом в 620 тонн.