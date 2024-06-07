М-11 станет непрерывной 17 июля. Скоростная платная трасса между Петербургом и Москвой достроена

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко анонсировал окончательную достройку скоростной платной трассы М-11. В июле будет введен последний участок — обход Твери. Получается, в общей сложности от старта проектирования до окончания строительства дороги прошло больше 20 лет.



Решение о строительстве новой платной трассы Москва — Петербург по модной тогда схеме государственно-частного партнерства было принято в 2003 году. Обоснование инвестиций было готово к 2006 году, несколько лет ушло на поиск инвесторов и юридическое оформление концессии. Подготовка строительных работ на первом участке от Москвы ( 15–58 км ) через Химкинский лес началась в 2010 году , выйти на стройплощадку удалось только спустя год. Первый отрезок — обход Вышнего Волочка — был открыт для проезда в ноябре 2014 года .

Платная скоростная трасса М-11 была официально открыта еще в 2019 году . Особенно не принято было об этом говорить, но, на самом деле, все эти пять лет она работала в неполноценном виде. В районе Твери отсутствовал солидный 70-километровый участок (около 10% всей длины трассы), и путешественникам приходилось съезжать на бесплатную дорогу. Она была неплохо отремонтирована, но все же на ней присутствовали и светофоры, и пробки, и неудобные повороты. Это очень сильно увеличивало время в пути и не позволяло говорить о полноценной работе М-11.

«17 июля закончим обход Твери. Это золотой гвоздь в реализованные проекты М-11 – М-12, ЦКАД», — наконец-то заявил 7 июня в ходе ПМЭФ-2024 Вячеслав Петушенко. Главной трудностью в преодолении этого последнего участка, объясняли в «Автодоре» «Фонтанке» год назад, был мост через Волгу длиной 738 метров . Кроме того, на пути обхода Твери необходимо было построить 28 различных искусственных сооружений. Сейчас они достроены.

К слову, первый участок обхода был введен в эксплуатацию еще в декабре 2023 года — от поселка Медное, не доезжая из Петербурга до Твери, до Бежецкого шоссе. Но для полноценного непрерывного движения все еще не хватало самой последней смычки — Бежецкое шоссе — Воскресенское длиной 27 км ( 149–176 км М-11 ). О вводе именно этого участка и заявил в пятницу Вячеслав Петушенко.

Непросто складывалась и история финансирования тверского участка. Изначально в 2022 году проект обхода Твери оценивался чиновниками в 61 миллиард рублей. В его бюджете закладывалось, что лишь 10% этих денег будет взято из «внебюджетных источников». Позже общая цена выросла до 74 миллиардо в, но план по частным деньгам остался тем же — 6,1 миллиарда рублей. Спустя почти год с тех пор, как проект стартовал и работы на его объектах закипели, понимания, что же это будет за инвестор и сколько денег от него надо будет получить, у чиновников нет. «Всё финансирование идет из федеральной казны, в том числе из ФНБ», — таков был в 2023 году лаконичный ответ «Автодора» на вопрос «Фонтанки» о заложенных в смету внебюджетных источниках инвестиций. То есть никаких частных инвестиций в итоге так и не нашлось. Обход Твери построен исключительно на деньги налогоплательщиков.



Сколько надо будет платить за поездку по открытому 64-километровому отрезку, пока не сообщается. Сейчас цена проезда по М-11 складывается из суммы нескольких частей, что обусловлено ее эксплуатацией разными операторами. Если рассчитать цену проезда на сайте «Росавтодора», то выйдет 2750 рублей и предупреждение — в эту сумму не входит стоимость участка Солнечногорск — Москва. А на сайте ООО «Северо-Западная концессионная компания» расчет ведется уже более полно: получается 3430 рублей уже с последним отрезком перед Москвой, если ехать в будний день ночью, и 4400 — если в выходные днем. Фактически при проезде на трассе надо несколько раз миновать пункты оплаты и оплачивать участки отдельно, каждый раз получая разные чеки. Возможен вариант оплаты единым транспондером.

Об окончательной стоимости путешествия Петербург — Москва по новой трассе можно судить по цене уже работающего с декабря первого пускового участка обхода Твери — 250 рублей . Если второй, примерно такой же по длине, будет стоить столько же, то полная цена путешествия между столицами в будний день днем на легковой машине будет стоить 3930 в будни ночью без транспондера (3820 рублей — с ним) и 4900 — днем в выходной.