Тверское недоразумение М-11. Что мешает платной дороге из Петербурга в Москву стать непрерывной

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Не прошло и четырех лет с тех пор, как была торжественно открыта платная трасса М-11 — и вот на ней всё же начали собирать конструкции моста через Волгу. Есть надежда, что к концу 2024 года от Москвы до Петербурга наконец-то можно будет проехать без мучительного объезда Твери.



Когда в ноябре 2019 года Владимир Путин вместе с главой «Автодора» Вячеславом Петушенко открывали трассу М-11 , нарекая ее «Нева», ответственные за дорогу чиновники делились своими ощущениями от поездки по 690-километровому маршруту.



Владимир Путин вспомнил, что раньше, когда он ездил за рулем от Петербурга до Москвы, дорога отнимала у него по 10 часов.

— Мы ехали чуть больше шести часов, потому что останавливались. Спокойно причем, — отчитывался президенту Вячеслав Петушенко о достоинствах новой дороги.



— Не нарушая нигде, — похвастался Евгений Дитрих, в ту пору министр транспорта.

Ни одним словом они не обмолвились тогда для протокольной записи, что М-11 , на самом деле, не достроена. Что возле Твери она заканчивается, требуя от водителей съехать на старую дорогу М-10 и ехать по ней по населенным пунктам со светофорами, тракторами и ограничениями в 60 км/ч почти 70 километров.

Самое обидное, что наличие такой «дырки» в широкой и удобной скоростной дороге, возможно, лучшей сейчас в стране, — это не результат чьего-то просчета или воровства. Дело в том, что так и планировалось изначально. Ведь вокруг Твери уже есть обходная дорога — ее построили с юга города в рамках модернизации М-10 . И именно ее планировалось использовать для соединения двух участков от Москвы и от Петербурга.



Проект другого, северного обхода, был разработан и утвержден еще в далеком 2012 году. Однако когда дошло до реальной стройки, сказалась придуманная чиновниками прогрессивная система финансирования — государственно-частное партнерство. Дело в том, что когда в 2012 году составлялся план развития магистральной дорожной инфраструктуры страны, было решено, что основной груз ляжет на частных инвесторов, которых привлечет недавно утвержденная к тому времени концепция платных автодорог.



Еще в госпрограмме «Развитие транспортной системы» за 2014 год заявлялось, что доля внебюджетного финансирования во всех проектах «Автодора» по всей стране должна к 2020 году составить 75%. Было распланировано, как по годам и поступательно этот показатель будет достигаться. Однако довольно скоро жизнь внесла в планы чиновников коррективы. И к 2015 году вместо целевых 37,3% по факту вышло всего 19,2%. В 2017 году госпрограмму скорректировали, признав отчаянную недостачу по «внебюджетным средствам», однако цель на 2020 год оставили прежней — 75%.



Во многом поэтому — из-за нехватки частного инвестора, готового профинансировать 75% (или хотя бы сколько-то) стоимости северного обхода Твери, где-то в 2017–2019 годах было принято временное решение: пустить поток по М-10 . И именно в рамках этого решения несколько лет назад отрезок старой дороги длиной 64 км был отремонтирован и к нему были построены съезды с М-11 .

Однако время шло, ситуация в стране менялась, и инвестор так и не находился. Так что к 2022 году было принято решение начать строить смычку на М-11 за государственные деньги, лишь номинально отразив в бюджете проекта перспективы участия частников в будущем.



Изначально в 2022 году проект обхода Твери оценивался чиновниками в 61 миллиард рублей. В его бюджете закладывалось, что лишь 10% этих денег будет взято из «внебюджетных источников». Позже общая цена выросла до 74 миллиардов, но план по частным деньгам остался тем же — 6,1 млрд рублей. Спустя почти год с тех пор, как проект стартовал и работы на его объектах закипели, понимания, что же это будет за инвестор и сколько денег от него надо будет получить, у чиновников нет. «Всё финансирование идет из федеральной казны, в том числе из ФНБ», — таков был лаконичный ответ «Автодора» на вопрос «Фонтанки» о заложенных в смету внебюджетных источниках инвестиций.



В обновленном в декабре прошлого года пятилетнем плане дорожной деятельности на северный обход Твери отведено уже почти 74 миллиарда рублей. Это сразу на 13 миллиардов больше, чем закладывалось за полгода до этого, в первой версии «пятилетнего плана». Вместе с тем в этой арифметике есть и ложка дегтя. Дело в том, что еще в июне 2022 планировалось, что на стройку будет направлено 24,6 миллиарда рублей из фонда национального благосостояния, то есть примерно 40%. Однако к декабрю ситуация изменилась и на стройку планируется направить уже только 7,9 миллиарда.

Тем не менее взятый темп чиновники не теряют: как обещали сомкнуть две части М-11 под Тверью в конце 2024 года, так и планируют. Причем речь идет о действительно сложном участке — через большое количество водных преград.

«Пусковой комплекс длинной 33,55 км от Бежецкой развязки будет включать 17 искусственных сооружений ( 176 км — 209 км М-11 ). Второй пусковой комплекс протяженностью 30,22 км ( 149 км — 176 км М-11 ) предусматривает 11 искусственных сооружений, — рассказали в «Автодоре». — На данный момент идет активное строительство основного хода дороги (устройство дорожной одежды, земляного полотна, монтаж локальных очистных сооружений, монтаж парапетного ограждения, переустройство коммуникаций) и возведение искусственных сооружений».



Пожалуй, самый большой вызов для строителей — мост длиной 738 метров через главную реку России. «На Волге идут укрупнительная сборка и сварка металлоконструкций на стапеле. Собрано и сварено 1,5 тысячи тонн из 5,8 тонны», — говорят дорожники. По состоянию на середину мая надвижка пролетов еще не была начата, планируется в ближайшее время.

О том, сколько будет стоить проезд по северному обходу Твери, никто из чиновников пока не говорил. Их можно понять — ведь, похоже, дорогу успеют достроить еще до того, как найдется частный инвестор, чьи затраты надо будет возмещать, как на «московском» и «петербургском» участках нынешней трассы. По крайней мере, чтобы полностью оформить всю финансовую и юридическую часть концессионного соглашения, может уйти столько времени, что на частные деньги уже впору будет покупать только красную ленточку и большие ножницы.



Однако и взять на себя смелость сказать, что 64-километровый участок платной М-11 можно будет проезжать без оплаты, пока тоже никто не решается.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

