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    Глава «Бронки Групп» Никита Муров: уже в июне в Петербурге можно будет составлять и подавать иски через МФЦ

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    3 комментария
    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    В ходе Петербургского международного экономического форума будет заключено соглашение, которое предоставит петербуржцам новую услугу через МФЦ. С понятными последствиями.

    Cоглашение «Фонтанке» 7 июня прокомментировал генеральный директор «Бронки Групп» Никита Муров:

    — Уже в июне МФЦ Петербурга предложит гражданам новую услугу по подготовке документов для подачи в суды общей юрисдикции в рамках административного и гражданского судопроизводства. В этом специалистам МФЦ поможет Центр юридических услуг холдинга «Бронка Групп».

    Но возможность подачи исков через МФЦ действует уже достаточно давно.

    — Да, в рамках цифровизации российской судебной системы в 2023 году у граждан, нуждающихся в судебной защите, появилась такая возможность. Это включает в себя непосредственную подачу документов в суд, уплату госпошлины, знакомство с материалами дела в электронном виде, получение судебных актов и ряд других действий. Однако есть проблема.

    Дело в том, что юридические консультации по содержанию направляемых в суд документов в обязанности сотрудника МФЦ не входят. Подготовить документы — что называется, решить вопрос по сути, а не по форме — заявитель должен сам заблаговременно.

    Большинство же не обладает специальными познаниями, ив МФЦ часто приносят иски буквально на основе шаблонов из Интернета. Юридические последствия предсказуемы.

    Соглашение между холдингом «Бронка Групп» и МФЦ Петербурга решает эту проблему?

    — Именно так. Кстати, заключение подобного соглашения — это фактически работа по нацпрограмме «Цифровая экономика».

    Насколько, на ваш взгляд, будет востребована данная услуга?

    — О цифрах говорить преждевременно. Но все услуги, которые мы помогаем оказывать специалистам МФЦ по другим направлениям, пользуются стабильно высоким спросом — ежемесячно мы обрабатываем не менее 500 заявок от МФЦ. Например, помогаем составлять договоры по объектам недвижимости для дальнейшей их регистрации в органах Росреестра. По итогам 2023 года объем сотрудничества только по этому сегменту составил 1600 договоров. Весьма востребованы договоры купли-продажи транспортных средств, письменный перевод документов с иностранного на русский язык и наоборот, документы для подачи на оформление шенгенских виз и многое другое.

    Вы планируете в дальнейшем развивать сотрудничество с МФЦ?

    — Безусловно. И здесь у нас два измерения работы. Первое — мы активно работаем над расширением номенклатуры услуг. Второе измерение — это масштабирование нашего опыта на другие регионы, где мы можем оказывать местным МФЦ услуги, о которых я упоминал, по принципу аутсорсинга. В частности, в ходе ПМЭФ мы уже провели ряд встреч с представителями различных субъектов РФ, интересующихся данным вопросом.

    5–8 июня 2024 года проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Главным событием его традиционно является пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. «Фонтанка» ведет трансляцию в режиме онлайн.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»

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    Комментарии 3

    DanCitizen07 Июн 2024 в 16:46
    Это внук убийцы и вора?
    +0−0
    FedorGr07 Июн 2024 в 16:30
    Никита добрый день. Ищу контакты передать финскую награду вашему отцу. Награждён в честь своего юбилея, Финской торгово-промышленной палатой.
    +3−0
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