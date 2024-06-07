Глава «Бронки Групп» Никита Муров: уже в июне в Петербурге можно будет составлять и подавать иски через МФЦ

В ходе Петербургского международного экономического форума будет заключено соглашение, которое предоставит петербуржцам новую услугу через МФЦ. С понятными последствиями.
Cоглашение «Фонтанке» 7 июня прокомментировал генеральный директор «Бронки Групп» Никита Муров:
— Уже в июне МФЦ Петербурга предложит гражданам новую услугу по подготовке документов для подачи в суды общей юрисдикции в рамках административного и гражданского судопроизводства. В этом специалистам МФЦ поможет Центр юридических услуг холдинга «Бронка Групп».
— Но возможность подачи исков через МФЦ действует уже достаточно давно.
— Да, в рамках цифровизации российской судебной системы в 2023 году у граждан, нуждающихся в судебной защите, появилась такая возможность. Это включает в себя непосредственную подачу документов в суд, уплату госпошлины, знакомство с материалами дела в электронном виде, получение судебных актов и ряд других действий. Однако есть проблема.
Дело в том, что юридические консультации по содержанию направляемых в суд документов в обязанности сотрудника МФЦ не входят. Подготовить документы — что называется, решить вопрос по сути, а не по форме — заявитель должен сам заблаговременно.
Большинство же не обладает специальными познаниями, ив МФЦ часто приносят иски буквально на основе шаблонов из Интернета. Юридические последствия предсказуемы.
— Соглашение между холдингом «Бронка Групп» и МФЦ Петербурга решает эту проблему?
— Именно так. Кстати, заключение подобного соглашения — это фактически работа по нацпрограмме «Цифровая экономика».
— Насколько, на ваш взгляд, будет востребована данная услуга?
— О цифрах говорить преждевременно. Но все услуги, которые мы помогаем оказывать специалистам МФЦ по другим направлениям, пользуются стабильно высоким спросом — ежемесячно мы обрабатываем не менее 500 заявок от МФЦ. Например, помогаем составлять договоры по объектам недвижимости для дальнейшей их регистрации в органах Росреестра. По итогам 2023 года объем сотрудничества только по этому сегменту составил 1600 договоров. Весьма востребованы договоры купли-продажи транспортных средств, письменный перевод документов с иностранного на русский язык и наоборот, документы для подачи на оформление шенгенских виз и многое другое.
— Вы планируете в дальнейшем развивать сотрудничество с МФЦ?
— Безусловно. И здесь у нас два измерения работы. Первое — мы активно работаем над расширением номенклатуры услуг. Второе измерение — это масштабирование нашего опыта на другие регионы, где мы можем оказывать местным МФЦ услуги, о которых я упоминал, по принципу аутсорсинга. В частности, в ходе ПМЭФ мы уже провели ряд встреч с представителями различных субъектов РФ, интересующихся данным вопросом.
5–8 июня 2024 года проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Главным событием его традиционно является пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. «Фонтанка» ведет трансляцию в режиме онлайн.