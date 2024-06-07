Глава «Бронки Групп» Никита Муров: уже в июне в Петербурге можно будет составлять и подавать иски через МФЦ

В ходе Петербургского международного экономического форума будет заключено соглашение, которое предоставит петербуржцам новую услугу через МФЦ. С понятными последствиями.

— Уже в июне МФЦ Петербурга предложит гражданам новую услугу по подготовке документов для подачи в суды общей юрисдикции в рамках административного и гражданского судопроизводства. В этом специалистам МФЦ поможет Центр юридических услуг холдинга «Бронка Групп».

— Да, в рамках цифровизации российской судебной системы в 2023 году у граждан, нуждающихся в судебной защите, появилась такая возможность. Это включает в себя непосредственную подачу документов в суд, уплату госпошлины, знакомство с материалами дела в электронном виде, получение судебных актов и ряд других действий. Однако есть проблема.

— Но возможность подачи исков через МФЦ действует уже достаточно давно .

Дело в том, что юридические консультации по содержанию направляемых в суд документов в обязанности сотрудника МФЦ не входят. Подготовить документы — что называется, решить вопрос по сути, а не по форме — заявитель должен сам заблаговременно.



Большинство же не обладает специальными познаниями, ив МФЦ часто приносят иски буквально на основе шаблонов из Интернета. Юридические последствия предсказуемы.



— Соглашение между холдингом «Бронка Групп» и МФЦ Петербурга решает эту проблему?



— Именно так. Кстати, заключение подобного соглашения — это фактически работа по нацпрограмме «Цифровая экономика».

