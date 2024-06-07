Реклама

    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    4 м/с, зап

    760мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.76eur96.57
    Реклама

    Генерал Попов назвал других фигурантов дела о хищении. Избежать СИЗО ему это не помогло

    6047
    7 комментариев

    Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу об особо крупном мошенничестве, дал «изобличающие показания» на других возможных участников преступления, заявил следователь в ходе заседания во 2-м Западном окружном военном суде, где рассматривалась жалоба на отказ о переводе под домашний арест, передает ТАСС.

    «Попов дал изобличающие показания на других участников хищения», — сказал следователь, который попросил суд смягчить меру пресечения.

    В разговоре с РБК адвокат генерала Сергей Буйновский сообщил, что Иван Попов «никого не изобличал», а лишь дал показания на предмет предъявленного ему обвинения. Он подчеркнул, что никакого участия в том, что инкриминирует следствие, Попов не принимал.

    Прокуратура не согласилась с позицией следствия, настояла на законности решения суда первой инстанции. Также прокурор просил провести заседание в закрытом режиме. «Вы думаете, что никто не знает домашний адрес генерала?» — уточнил судья у прокурора, который мотивировал свою просьбу тем, что журналисты могут обнародовать адрес, где Попов может находиться под домашним арестом. Попов против прессы не возражал.

    Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела, по версии СК, Попов совершил хищение чужого имущества в особо крупном размере — более 130 млн рублей — с использованием служебного положения. Действовал Попов якобы в составе организованной группы совместно с «Цоковым и Моисеевым».

    Олег Цоков — бывший заместитель командующего Южным военным округом, генерал-лейтенант, погиб прошлым летом. О его смерти в эфире российского телевидения сообщил экс-командующий 58-й общевойсковой армией ЮВО, депутат Андрей Гурулёв. Ведущая Ольга Скабеева уточняла, что Цоков погиб в результате ракетного удара Storm Shadow по Бердянску.

    Моисеев был арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщает «Коммерсант». Имя и отчество, а также должность и роль в деле неизвестны.

    Иван Попов был арестован в мае по уголовному делу о мошенничестве. Следствие полагает, что генерал причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в качестве гуманитарной помощи в 2023 году. С помощью них должны были построить оборонительные сооружения на линии боевого соприкосновения. Их стоимость оценивают в 130 млн рублей. Обвиняемый свою вину не признает.

    Генерал Попов был отстранен от командования 58-й армией в июле 2023 года после доклада о проблемах в армии, о чем он сообщил в аудиосообщении, размещенном в закрытом чате. Он рассказал, что доложил о проблемах с «боевой работой и обеспечением», а также обратил внимание на отсутствие контрбатарейной борьбы и массовую гибель от артиллерии противника.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Генерал-майор Иван ПоповСуд
    ЛАЙК1
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    Мы-русские! С нами Босх!07 Июн 2024 в 14:04
    Следака в командировку. Пусть вещдоки на месте пособирает.
    +0−0
    A-rSmurov07 Июн 2024 в 13:56
    дал «изобличающее показания» на других

    Видео подтверждение не приложили.
    +0−0
    Ankor07 Июн 2024 в 13:55
    Вину не признал, но подельников сдал. ))) Подельников чего?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close