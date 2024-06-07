Генерал Попов назвал других фигурантов дела о хищении. Избежать СИЗО ему это не помогло

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу об особо крупном мошенничестве, дал «изобличающие показания» на других возможных участников преступления, заявил следователь в ходе заседания во
«Попов дал изобличающие показания на других участников хищения», — сказал следователь, который попросил суд смягчить меру пресечения.
В разговоре с РБК адвокат генерала Сергей Буйновский сообщил, что Иван Попов «никого не изобличал», а лишь дал показания на предмет предъявленного ему обвинения. Он подчеркнул, что никакого участия в том, что инкриминирует следствие, Попов не принимал.
Прокуратура не согласилась с позицией следствия, настояла на законности решения суда первой инстанции. Также прокурор просил провести заседание в закрытом режиме. «Вы думаете, что никто не знает домашний адрес генерала?» — уточнил судья у прокурора, который мотивировал свою просьбу тем, что журналисты могут обнародовать адрес, где Попов может находиться под домашним арестом. Попов против прессы не возражал.
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела, по версии СК, Попов совершил хищение чужого имущества в особо крупном размере — более
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