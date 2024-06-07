Генерал Попов назвал других фигурантов дела о хищении. Избежать СИЗО ему это не помогло

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу об особо крупном мошенничестве, дал «изобличающие показания» на других возможных участников преступления, заявил следователь в ходе заседания во 2-м Западном окружном военном суде, где рассматривалась жалоба на отказ о переводе под домашний арест, передает ТАСС.

«Попов дал изобличающие показания на других участников хищения», — сказал следователь, который попросил суд смягчить меру пресечения.

В разговоре с РБК адвокат генерала Сергей Буйновский сообщил, что Иван Попов «никого не изобличал», а лишь дал показания на предмет предъявленного ему обвинения. Он подчеркнул, что никакого участия в том, что инкриминирует следствие, Попов не принимал.