«Он был в таких передрягах». Депутат Гурулев подтвердил гибель генерала Олега Цокова на СВО

Заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Олег Цоков погиб в ходе военной операции на Украине. Эту информацию 11 июля в эфире программы «60 минут» подтвердил депутат Госдумы, экс-командующий 58-й общевойсковой армией ЮВО Андрей Гурулёв.
По его словам, генерал в прошлом году был тяжело ранен, «его еле вытащили», и по состоянию здоровья мог не отправляться на фронт, но все же пошел.
«Этот человек был в таких передрягах, что мало кому снилось… К сожалению, он геройски погиб. Этот человек заслуживает громадного уважения и имел сумасшедший авторитет в вооруженных силах», — сказал Гурулев.
Ведущая Ольга Скабеева сделала ремарку о том, что официальной информации от Минобороны РФ еще нет, однако «все СМИ уже написали». Она уточнила, что Цоков погиб в результате ракетного удара Storm Shadow по Бердянску.
Известно, что Олег Цоков — участник двух чеченских войн и российской военной операции в Сирии. Имеет множество наград, в том числе ордена Мужества и орден Жукова.