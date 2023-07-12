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    «Он был в таких передрягах». Депутат Гурулев подтвердил гибель генерала Олега Цокова на СВО

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    Заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Олег Цоков погиб в ходе военной операции на Украине. Эту информацию 11 июля в эфире программы «60 минут» подтвердил депутат Госдумы, экс-командующий 58-й общевойсковой армией ЮВО Андрей Гурулёв.

    Фото: Кадр из передачи «60 минут»
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    По его словам, генерал в прошлом году был тяжело ранен, «его еле вытащили», и по состоянию здоровья мог не отправляться на фронт, но все же пошел.

    «Этот человек был в таких передрягах, что мало кому снилось… К сожалению, он геройски погиб. Этот человек заслуживает громадного уважения и имел сумасшедший авторитет в вооруженных силах», — сказал Гурулев.

    Ведущая Ольга Скабеева сделала ремарку о том, что официальной информации от Минобороны РФ еще нет, однако «все СМИ уже написали». Она уточнила, что Цоков погиб в результате ракетного удара Storm Shadow по Бердянску.

    Известно, что Олег Цоков — участник двух чеченских войн и российской военной операции в Сирии. Имеет множество наград, в том числе ордена Мужества и орден Жукова.

    Фото: Кадр из передачи «60 минут»

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