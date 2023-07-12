«Он был в таких передрягах». Депутат Гурулев подтвердил гибель генерала Олега Цокова на СВО

Заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Олег Цоков погиб в ходе военной операции на Украине. Эту информацию 11 июля в эфире программы «60 минут» подтвердил депутат Госдумы, экс-командующий 58-й общевойсковой армией ЮВО Андрей Гурулёв.

По его словам, генерал в прошлом году был тяжело ранен, «его еле вытащили», и по состоянию здоровья мог не отправляться на фронт, но все же пошел.



«Этот человек был в таких передрягах, что мало кому снилось… К сожалению, он геройски погиб. Этот человек заслуживает громадного уважения и имел сумасшедший авторитет в вооруженных силах», — сказал Гурулев.

