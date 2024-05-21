«Никто такого не ожидал». Z-каналы остро отреагировали на арест генерала Попова, отстраненного от командования после доклада с критикой

Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом во вторник, 21 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства рассказал, что ходатайство следствия о заключении под стражу рассматривалось в 235-м Гарнизонном военном суде. Произошедший арест экс-командующего «по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)» подтвердила пресс-служба суда. Сторона защиты обжаловала заключение под стражу.



Генерал-майора Ивана Попова, как стало известно в июле 2023 года, отстранили от командования после доклада о проблемах в армии.

Тогда в закрытом чате Попов разместил аудиосообщение, в котором обратился к подчиненным и рассказал о своем докладе военному руководству. В нем он доложил о проблемах с «боевой работой и обеспечением», а также обратил внимание на отсутствие контрбатарейной борьбы и массовую гибель от артиллерии противника. После «откровенно жесткого» доклада был составлен приказ от имени уже бывшего министра обороны Сергея Шойгу об отстранении, рассказывал он.

В патриотических телеграм-каналах остро отреагировали на новость об аресте бывшего командующего 58-й армией.

Военкор Александр Сладков написал, что «никто такого не ожидал». Как говорится в его посте, генерал-майора Попова вызвали «то ли в следствие, то ли в прокуратуру» из-за вопросов «по гуманитарке или еще что-то». Сладков уточнил, что дружит с экс-командующим 58-й армий. «Я в нем коммерческого движения никогда не замечал. Служака <...>. Уверен, что разберутся, не казнят <...>. Генерал Иван Попов не вор. Он — солдат», — сказано в публикации.



В телеграм-канале Grey Zone, который связывают с ЧВК «Вагнер», назвали Попова одним из самых уважаемых генералов российской армии. Как сказано в посте, экс-командующий был одним из тех, кто остановил контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении в июне 2023 года.

Экс-депутат Рады Олег Царев после новостей об аресте Попова написал, что ему очень жаль. «Мои знакомые военные отзывались об Иване Попове как об одном из лучших командующих», — говорится в посте бывшего парламентария.

Блогер и военный обозреватель Юрий Подоляка заявил, что до сих пор находится в шоке. «Если это случится, это будет позором для страны...» — говорится в посте. Как отмечает Подоляка, арестованный Попов выстроил «отличную многополосую линию обороны», а затем летом 2023 года спас российскую армию.



В телеграм-канале «Позывной «Осетин» называют Попова «очень хорошим офицером, который любил и болел за своих ребят». «Не знаю пока что, что он сделал, но это очень хороший ГЕНЕРАЛ, пишу с большой [буквы], потому что таких, как он, — мало», — сказано в посте.



Однако есть и альтернативное мнение.

