Генерал-майора Попова отстранили от командования после доклада о проблемах в армии

Командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова отстранили от службы после доклада о проблемах в армии, его голосовое сообщение в своем telegram-канале опубликовал депутат Госдумы и экс-заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев. В историю вмешался сенатор Андрей Турчак, который назвал публикацию Гурулева «политическим шоу».



Генерал Попов разместил в закрытом чате аудиосообщение, в котором он обращается к своим подчиненным и рассказывает, что он доложил военному руководству о проблемах с «боевой работой и обеспечением». По словам Попова, он обратил внимание начальства на «главную трагедию — отсутствие контрбатарейной борьбы, массовой гибели от артиллерии противника».

