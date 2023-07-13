Генерал-майора Попова отстранили от командования после доклада о проблемах в армии

Командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова отстранили от службы после доклада о проблемах в армии, его голосовое сообщение в своем telegram-канале опубликовал депутат Госдумы и экс-заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев. В историю вмешался сенатор Андрей Турчак, который назвал публикацию Гурулева «политическим шоу».
Генерал Попов разместил в закрытом чате аудиосообщение, в котором он обращается к своим подчиненным и рассказывает, что он доложил военному руководству о проблемах с «боевой работой и обеспечением». По словам Попова, он обратил внимание начальства на «главную трагедию — отсутствие контрбатарейной борьбы, массовой гибели от артиллерии противника».
После «откровенно жесткого» доклада начальники составили приказ от имени министра обороны Сергея Шойгу об отстранении генерала-майора Ивана Попова, утверждает он. Сейчас его место занял генерал-лейтенант Денис Лямин, заявил Попов. В аудиосообщении он упоминает и некого «старшего начальника», который «предательски и подло обезглавил армию в самый тяжелый момент». Своих сослуживцев генерал призвал «продолжать выполнять боевую задачу».
Прокомментировал ситуацию первый зампред Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который раскритиковал депутата Гурулева за то, что он сделал публичным обращение Попова. По его словам, однопартиец превратил это в «политическое шоу». Деятельность Попова он при этом оценил положительно: «Такими командирами Родина может гордиться».
«Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й Армии. То, что «депутат» Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остаётся на его совести. Как и другие его заявления и комментарии», – пишет Турчак.
В Минобороны официально ситуацию не комментировали.