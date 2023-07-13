    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, сев

    754мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.63eur99.89

    Генерал-майора Попова отстранили от командования после доклада о проблемах в армии

    4004
    24 комментария

    Командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова отстранили от службы после доклада о проблемах в армии, его голосовое сообщение в своем telegram-канале опубликовал депутат Госдумы и экс-заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев. В историю вмешался сенатор Андрей Турчак, который назвал публикацию Гурулева «политическим шоу».

    Генерал Попов разместил в закрытом чате аудиосообщение, в котором он обращается к своим подчиненным и рассказывает, что он доложил военному руководству о проблемах с «боевой работой и обеспечением». По словам Попова, он обратил внимание начальства на «главную трагедию — отсутствие контрбатарейной борьбы, массовой гибели от артиллерии противника».

    После «откровенно жесткого» доклада начальники составили приказ от имени министра обороны Сергея Шойгу об отстранении генерала-майора Ивана Попова, утверждает он. Сейчас его место занял генерал-лейтенант Денис Лямин, заявил Попов. В аудиосообщении он упоминает и некого «старшего начальника», который «предательски и подло обезглавил армию в самый тяжелый момент». Своих сослуживцев генерал призвал «продолжать выполнять боевую задачу».

    Прокомментировал ситуацию первый зампред Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который раскритиковал депутата Гурулева за то, что он сделал публичным обращение Попова. По его словам, однопартиец превратил это в «политическое шоу». Деятельность Попова он при этом оценил положительно: «Такими командирами Родина может гордиться».

    «Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й Армии. То, что «депутат» Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остаётся на его совести. Как и другие его заявления и комментарии», – пишет Турчак.

    В Минобороны официально ситуацию не комментировали.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close