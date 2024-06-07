Путин поддержал перенос офисов крупнейших госкорпораций в регионы России

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности переноса головных структур крупнейших госкорпораций страны в регионы. Об этом в пятницу, 7 июня, заявил глава государства в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
«В правительстве обсуждаются планы переноса наших крупнейших корпораций и госкомпаний в субъекты федерации. Идея требует проработки, но заслуживает внимания»,— сказал президент.
По словам Владимира Путина, инициатива рассматривается в качестве меры по раскрытию потенциала субъектов страны и новой «географии развития».
В начале мая стало известно, что «Газпром» готовится распродать часть своего имущества в Москве. Такое решение принято в связи с переездом в Санкт-Петербург. 7 июня на ПМЭФ власти Петербурга подписали соглашение о намерениях построить две новых доминанты в рамках Лахта Центра. Таким образом Лахта Центр, в котором расположен центральный офис компании «Газпром», будет включать три доминанты, названные в соответствии с параметрами высоты: возведенное здание «462», а также проектируемые «555» и «703».