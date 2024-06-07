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    ПМЭФ 2024

    Путин поддержал перенос офисов крупнейших госкорпораций в регионы России

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    13 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности переноса головных структур крупнейших госкорпораций страны в регионы. Об этом в пятницу, 7 июня, заявил глава государства в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

    «В правительстве обсуждаются планы переноса наших крупнейших корпораций и госкомпаний в субъекты федерации. Идея требует проработки, но заслуживает внимания»,— сказал президент.

    По словам Владимира Путина, инициатива рассматривается в качестве меры по раскрытию потенциала субъектов страны и новой «географии развития».

    В начале мая стало известно, что «Газпром» готовится распродать часть своего имущества в Москве. Такое решение принято в связи с переездом в Санкт-Петербург. 7 июня на ПМЭФ власти Петербурга подписали соглашение о намерениях построить две новых доминанты в рамках Лахта Центра. Таким образом Лахта Центр, в котором расположен центральный офис компании «Газпром», будет включать три доминанты, названные в соответствии с параметрами высоты: возведенное здание «462», а также проектируемые «555» и «703».

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    Комментарии 13

    гастарбайтер07 Июн 2024 в 16:39
    Просто платить налоги будут в дотационных регионах (как Абрамович делал). А как сидели боссы в мегаполисах - так и будут сидеть...
    +2−0
    y. l. g. 78707 Июн 2024 в 16:34
    Просто беспилотники слишком далеко не летают
    +0−0
    y. l. g. 78707 Июн 2024 в 16:31
    Ехать далеко не нужно! Луга, Великие Луки, Кингисепп и аналогичные!!! Пусть поживут, как обычные люди, всех топов туда!!!
    +3−0
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