Путин поддержал перенос офисов крупнейших госкорпораций в регионы России

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности переноса головных структур крупнейших госкорпораций страны в регионы. Об этом в пятницу, 7 июня, заявил глава государства в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.



«В правительстве обсуждаются планы переноса наших крупнейших корпораций и госкомпаний в субъекты федерации. Идея требует проработки, но заслуживает внимания»,— сказал президент.

По словам Владимира Путина, инициатива рассматривается в качестве меры по раскрытию потенциала субъектов страны и новой «географии развития».