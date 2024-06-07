Президент Курчатовского института: Россия способна превратить США в радиоактивный пепел

Россия обладает ядерным оружием, способным нанести сокрушительный удар по США. Об этом 7 июня заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир» на Соловьев Live.



«Они (США) не боятся Китай, потому что в ядерный радиоактивный пепел Америку превратить можем только мы», — заявил Михаил Ковальчук (цитата по ТАСС).



Глава Курчатовского института также напомнил о трагедии Хиросимы и Нагасаки, где США применили ядерное оружие, уничтожив сотни тысяч людей. По его мнению, у Вашингтона были планы, по которым в начале 1950-х они должны были ударить по основным городам Советского Союза.