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    Президент Курчатовского института: Россия способна превратить США в радиоактивный пепел

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    34 комментария

    Россия обладает ядерным оружием, способным нанести сокрушительный удар по США. Об этом 7 июня заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир» на Соловьев Live.

    «Они (США) не боятся Китай, потому что в ядерный радиоактивный пепел Америку превратить можем только мы», — заявил Михаил Ковальчук (цитата по ТАСС).

    Глава Курчатовского института также напомнил о трагедии Хиросимы и Нагасаки, где США применили ядерное оружие, уничтожив сотни тысяч людей. По его мнению, у Вашингтона были планы, по которым в начале 1950-х они должны были ударить по основным городам Советского Союза.

    Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств призвал не доводить не только до использования, но и до угрозы применения ядерного оружия. Он напомнил, что Соединенные Штаты остаются единственной страной в мире, применившей ядерное оружие.

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    Ядерное оружиеКурчатовский институт
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    Комментарии 34

    vasili.lavrovsky07 Июн 2024 в 13:58
    Почему этого "Курчатовского президента" никто до сих пор не превратил радиоактивный пепел?
    +1−0
    28024686507 Июн 2024 в 13:56
    при этом ученый не стал упоминать, что на 1356 боезарядов в боевой готовности РФ, США обладает 1900 развернутых боезарядов
    +1−0
    MAGDANOZA07 Июн 2024 в 13:39
    Совсем плохой.
    +6−0
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