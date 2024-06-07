Байден объявил о новом пакете помощи для Украины на $225 млн

Президент США Джозеф Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.
Вашингтон отправит поддержку Украине на сумму в 225 миллионов долларов, передаёт слова президента США телеканал CNN. Пакет помощи включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО HAWK, ракеты Stinger, гаубицы, бронетранспортеры, патрульные катера, заявили в Пентагоне. На встрече Байден принёс свои извинения Зеленскому из-за задержки с принятием законопроекта о масштабном пакете помощи в Конгрессе США.
В своей речи Байден сначала по ошибке заявил, что новый пакет военной помощи Киеву выделен для восстановления украинских электросетей. Позже было объявлено, что он предназначен для обычных боеприпасов.
Ранее президент США подписал закон о помощи Украине, Израилю и другим союзникам на 1 млрд долларов. Проект закона поддержали суммарно 79 членов Сената — 18 выступили против. Предыдущая встреча Байдена и Зеленского прошла в декабре 2023 года.