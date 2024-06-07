Байден объявил о новом пакете помощи для Украины на $225 млн

Президент США Джозеф Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.



Вашингтон отправит поддержку Украине на сумму в 225 миллионов долларов, передаёт слова президента США телеканал CNN. Пакет помощи включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО HAWK, ракеты Stinger, гаубицы, бронетранспортеры, патрульные катера, заявили в Пентагоне. На встрече Байден принёс свои извинения Зеленскому из-за задержки с принятием законопроекта о масштабном пакете помощи в Конгрессе США.



В своей речи Байден сначала по ошибке заявил, что новый пакет военной помощи Киеву выделен для восстановления украинских электросетей. Позже было объявлено, что он предназначен для обычных боеприпасов.

