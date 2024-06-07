Пожарная машина и легковушка не поделили перекресток во Фрунзенском районе. После ДТП водители вышли погреться на солнышке

Во Фрунзенском районе Петербурга движение на одном из перекрестков оказалось затруднено из-за ДТП с участием легкового автомобиля и пожарной машины 7 июня. Водители вышли греться на солнце в ожидании дорожной полиции.
Авария случилась около двух часов дня на пересечении Будапештской улицы и улицы Олеко Дундича. Судя по кадрам, в результате столкновения особенно пострадал автомобиль, передняя часть машины буквально рассыпалась. Из людей, предварительно, травм никто не получил.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», перекресток окрасился в желтый цвет, на участке собрался небольшой затор.
Еще одно ДТП произошло сегодня на Биржевом мосту. Автомобиль сделал эффектный разворот после касательного столкновения с автобусом.