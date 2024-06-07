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    Пожарная машина и легковушка не поделили перекресток во Фрунзенском районе. После ДТП водители вышли погреться на солнышке

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    1 комментарий

    Во Фрунзенском районе Петербурга движение на одном из перекрестков оказалось затруднено из-за ДТП с участием легкового автомобиля и пожарной машины 7 июня. Водители вышли греться на солнце в ожидании дорожной полиции.

    Авария случилась около двух часов дня на пересечении Будапештской улицы и улицы Олеко Дундича. Судя по кадрам, в результате столкновения особенно пострадал автомобиль, передняя часть машины буквально рассыпалась. Из людей, предварительно, травм никто не получил.

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    Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», перекресток окрасился в желтый цвет, на участке собрался небольшой затор.

    Еще одно ДТП произошло сегодня на Биржевом мосту. Автомобиль сделал эффектный разворот после касательного столкновения с автобусом.

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    ДТПМЧСДундичаФрунзенский район
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    Комментарии 1

    28030352907 Июн 2024 в 15:23
    Очередное, небось, ДТП, в следствие нарушения правил применения спецсигналов.
    +0−1
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