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    Житель Сестрорецка перепутал двор с тиром. К нему отнеслись как к хулигану

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    Фигурантом уголовного дела рискует стать житель Курортного района Петербурга, тренировавший меткость во дворе жилых многоэтажек в Сестрорецке.

    Звуки выстрелов нарушили покой жителей домов на Транспортной улице около полудня субботы, стало известно «Фонтанке» 20 мая. Источником шума оказался мужчина, расстреливавший бутылки.

    Подоспевшие на место сотрудники ДПС задержали 25-летнего мужчину с пневматическим пистолетом, проживающего в одном из ближайших к «стрельбищу» домов.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что задержанный привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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