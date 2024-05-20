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    Россиян предупредили о мошеннической флюорографии

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    Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они предлагают якобы пройти флюорографию за счет средств обязательного медицинского страхования. В конечном итоге злоумышленники могут завладеть платежными данными своей жертвы. Об этом, как передает РИА Новости 20 мая, рассказал гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг.

    По его словам, злоумышленники предлагают своим собеседникам выбрать удобную поликлинику и записаться на прием, после чего просят назвать код из СМС. С помощью кода неизвестные могут осуществить транзакцию по списанию средств с банковской карты.

    Также благодаря полученной комбинации мошенники могут завладеть аккаунтом жертвы на портале «Госуслуги» и, например, взять микрозаймы на имя человека. Кроме того, они копируют всю информацию о счетах и доходах, чтобы передать ее другим злоумышленникам. Последние используют ее для таргетированных атак или других преступных действий.

    Ранее «Фонтанка» писала, что мошенники стали звонить пенсионерам, представляясь сотрудниками Социального фонда. Гражданам предлагают якобы оформить заявление на перерасчет пенсии для ее повышения.

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