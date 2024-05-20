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    Ассанж остается в Лондоне. Основателю WikiLeaks разрешили обжаловать решение об экстрадиции в США

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    Высокий суд Лондона вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Теперь он сможет оспорить решение об экстрадиции в США, сообщает Reuters в понедельник, 20 мая.

    Как уточняет издание, в конце марта лондонский суд потребовал от властей США предоставить гарантии того, что Ассанж может сослаться на первую поправку к конституции США, защищающую свободу слова, получить защиту, полагающуюся американскому гражданину, и к нему не будет применен смертный приговор. На это американской стороне дали три недели.

    В итоге, по данным Reuters, два старших судьи сочли представления США недостаточными и разрешили рассмотрение апелляции.

    В США 52-летний Ассанж обвиняется в компьютерном взломе и шпионаже, которые привели к самому крупному в истории страны раскрытию секретной информации. По совокупности обвинений ему может грозить 175 лет тюрьмы. С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался от экстрадиции в посольстве Эквадора в Лондоне, а в 2019 году был задержан по запросу США после выдворения с территории посольства. С тех пор Ассанж находится в лондонской тюрьме строгого режима, а Штаты добиваются его выдачи.

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