Ассанж остается в Лондоне. Основателю WikiLeaks разрешили обжаловать решение об экстрадиции в США

Высокий суд Лондона вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Теперь он сможет оспорить решение об экстрадиции в США, сообщает Reuters в понедельник, 20 мая.



Как уточняет издание, в конце марта лондонский суд потребовал от властей США предоставить гарантии того, что Ассанж может сослаться на первую поправку к конституции США, защищающую свободу слова, получить защиту, полагающуюся американскому гражданину, и к нему не будет применен смертный приговор. На это американской стороне дали три недели.

