Британский суд отказался немедленно экстрадировать основателя Wikileaks Ассанжа в США

Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить решение о своей экстрадиции в США. Он не будет экстрадирован в Штаты немедленно.



Суд 26 марта постановил, что США должны предоставить «удовлетворительные гарантии» того, что Ассанж может сослаться на первую поправку к конституции США, защищающую свободу слова, он получит защиту, полагающуюся американскому гражданину, и к нему не будет применен смертный приговор, сообщает Reuters. На это американской стороне дали три недели.