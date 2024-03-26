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    Британский суд отказался немедленно экстрадировать основателя Wikileaks Ассанжа в США

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    Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить решение о своей экстрадиции в США. Он не будет экстрадирован в Штаты немедленно.

    Суд 26 марта постановил, что США должны предоставить «удовлетворительные гарантии» того, что Ассанж может сослаться на первую поправку к конституции США, защищающую свободу слова, он получит защиту, полагающуюся американскому гражданину, и к нему не будет применен смертный приговор, сообщает Reuters. На это американской стороне дали три недели.

    Если таких гарантий предоставлено не будет, защита Ассанжа получит право оспорить постановление о его экстрадиции из Великобритании в США в британских судах, передает ТАСС. Ассанж сможет подать апелляцию, а суд вновь рассмотрит полный набор аргументов защиты, которая настаивает, что выдача основателя Wikileaks Штатам угрожает его жизни и здоровью. В таком случае дальнейшие слушания состоятся 20 мая.

    В США 52-летний Ассанж обвиняется в компьютерном взломе и шпионаже, которые привели к самому крупному в истории страны раскрытию секретной информации. По совокупности обвинений ему может грозить 175 лет тюрьмы. С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался от экстрадиции в посольстве Эквадора в Лондоне, а в 2019 году был задержан по запросу США после выдворения с территории посольства. С тех пор Ассанж находится в лондонской тюрьме строгого режима, а Штаты добиваются его выдачи.

    В 2023 году Ассанж намеревался просить политического убежища во Франции, но французский суд не разрешил ему подать прошение. В феврале этого года перед заседанием суда в Лондоне по рассмотрению апелляции Ассанжа на экстрадицию в США художник-концептуалист Андрей Молодкин пригрозил уничтожить картины Пикассо, Уорхола и Рембрандта, если Ассанж «умрет в тюрьме».

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