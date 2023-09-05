Французский суд отклонил запрос о политическом убежище для основателя WikiLeaks

Суд во Франции не разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать прошение на предоставление политического убежища в стране, находясь в британской тюрьме. Лишение свободы не посчитали причиной для исключения из правил.



По французскому закону, для подачи прошения об убежище заявитель должен находиться на территории Франции или Евросоюза. Суд постановил, что тот факт, что Ассанж лишен свободы, не позволяет сделать исключение из этого правила, сообщает 5 сентября ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Запрос на предоставление разрешения подать прошение об убежище направляли представители ассоциации Robin des Lois. Они же ранее оспаривали несколько статей французского кодекса о въезде и проживании и о предоставлении права на убежище, заявляя, что они противоречат преамбуле конституции страны и ряду международных конвенций. Подавать апелляцию на решение суда ассоциация не планирует, но ее представители призвали министра юстиции Франции и бывшего адвоката Ассанжа Эрика Дюпон-Моретти «наконец-то заняться этим делом».