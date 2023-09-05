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    Французский суд отклонил запрос о политическом убежище для основателя WikiLeaks

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    Суд во Франции не разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать прошение на предоставление политического убежища в стране, находясь в британской тюрьме. Лишение свободы не посчитали причиной для исключения из правил.

    По французскому закону, для подачи прошения об убежище заявитель должен находиться на территории Франции или Евросоюза. Суд постановил, что тот факт, что Ассанж лишен свободы, не позволяет сделать исключение из этого правила, сообщает 5 сентября ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

    Запрос на предоставление разрешения подать прошение об убежище направляли представители ассоциации Robin des Lois. Они же ранее оспаривали несколько статей французского кодекса о въезде и проживании и о предоставлении права на убежище, заявляя, что они противоречат преамбуле конституции страны и ряду международных конвенций. Подавать апелляцию на решение суда ассоциация не планирует, но ее представители призвали министра юстиции Франции и бывшего адвоката Ассанжа Эрика Дюпон-Моретти «наконец-то заняться этим делом».

    Джулиан Ассанж обвиняется в США в шпионаже и взломе компьютеров, которые привели к крупнейшему в истории страны раскрытию секретной информации. В общей сложности в Штатах ему грозит 175 лет тюрьмы.

    С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. В 2019 году после выдворения с территории посольства его задержали по запросу США, и с тех пор содержат в лондонской тюрьме строгого режима. Больше четырех лет США добиваются его экстрадиции.

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    ФранцияWikiLeaksДжулиан Ассанж
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