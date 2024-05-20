«Люди не могут вернуться домой». Житель дома на Богатырском рассказал, что произошло с квартирами над горящим рестораном

Жители квартир дома на Богатырском проспекте, оказавшихся вплотную к пожару в ресторане на первом этаже, пожаловались на ущерб от огня. У части квартир обгорели окна и лоджии, в помещениях сохраняется запах гари. Подробности 20 мая сообщил читатель «Фонтанки» Роман.



Мужчина проживает на втором этаже дома 55/1. «Мне в 12 написала жена, что у нас сильнейший пожар. Мы позвонили ребенку, потому что он должен был как раз со школы вернуться… У нас окна открыты на микропроветривание. Вся эта гарь, дым, все несло в квартиру, мы были в шоке. Мы чудом успели собаку вывести на улицу, остаться целыми и невредимыми», — вспоминает Роман.