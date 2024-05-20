«Люди не могут вернуться домой». Житель дома на Богатырском рассказал, что произошло с квартирами над горящим рестораном

Жители квартир дома на Богатырском проспекте, оказавшихся вплотную к пожару в ресторане на первом этаже, пожаловались на ущерб от огня. У части квартир обгорели окна и лоджии, в помещениях сохраняется запах гари. Подробности 20 мая сообщил читатель «Фонтанки» Роман.
Мужчина проживает на втором этаже дома 55/1. «Мне в 12 написала жена, что у нас сильнейший пожар. Мы позвонили ребенку, потому что он должен был как раз со школы вернуться… У нас окна открыты на микропроветривание. Вся эта гарь, дым, все несло в квартиру, мы были в шоке. Мы чудом успели собаку вывести на улицу, остаться целыми и невредимыми», — вспоминает Роман.
По его словам, основной удар от пожара приняли второй и третий этажи. В связи со случившимся на вечер запланировано собрание товарищества собственников жилья (ТСЖ), на котором будут обсуждаться вопросы возмещения причиненного ущерба.
читатель «Фонтанки» Роман
«Надеемся, что администрация ТСЖ даст нам пояснение по случившемуся и информацию, куда обращаться для решения нашей проблемы. Квартиры, которые прямо над рестораном, они просто обгорели. Сейчас люди не могут вернуться домой из-за того, что очень сильное задымление было», — добавил мужчина.
Ранее «Фонтанка» писала, что пожар охватил 60 «квадратов» ресторана с восточным колоритом, расположенного на первом этаже жилого дома в Приморском районе. К тушению привлекли двадцать человек и четыре единицы техники, они боролись с огнем полтора часа.