    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, с-в

    763мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd90.99eur98.78

    Суд оштрафовал москвича за волосы, окрашенные в цвета украинского флага

    3603
    26 комментариев

    Тверской суд Москвы оштрафовал жителя столицы из-за волос, окрашенных в цвета украинского флага. Об этом 20 мая сообщает РИА Новости.

    Согласно постановлению суда, на которое ссылается агентство, мужчина «демонстрировал средство наглядной агитации в виде покрашенных волос цветовыми полосами желтого и голубого цвета». Такое сочетание цветов вызывает ассоциации с флагом Украины. Таким образом москвич, по мнению суда, «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ».

    Фигурант в письменном виде объяснил, что ничего не планировал выражать своей прической и «не поддерживает <...> украинский режим». Он также рассказал, что экспериментирует с цветом волос с 2017 года. В суд мужчина не пришел. Какой конкретно штраф придется заплатить яркому москвичу, в постановлении не уточняется.

    Ранее доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова, разместившего в профиле во «ВКонтакте» герб Украины и пацифистское высказывание, оштрафовали на 30 тысяч рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Щтраф за цвет волос
    ЛАЙК4
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ39
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 26

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close