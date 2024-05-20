Суд оштрафовал москвича за волосы, окрашенные в цвета украинского флага

Тверской суд Москвы оштрафовал жителя столицы из-за волос, окрашенных в цвета украинского флага. Об этом 20 мая сообщает РИА Новости.



Согласно постановлению суда, на которое ссылается агентство, мужчина «демонстрировал средство наглядной агитации в виде покрашенных волос цветовыми полосами желтого и голубого цвета». Такое сочетание цветов вызывает ассоциации с флагом Украины. Таким образом москвич, по мнению суда, «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ».

Фигурант в письменном виде объяснил, что ничего не планировал выражать своей прической и «не поддерживает <...> украинский режим». Он также рассказал, что экспериментирует с цветом волос с 2017 года. В суд мужчина не пришел. Какой конкретно штраф придется заплатить яркому москвичу, в постановлении не уточняется.