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    На проспекте Тореза построят ледовую арену, а на Малой Морской при отеле — спортивный комплекс

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    В Петербурге построят новую ледовую арену и спортивный комплекс при пятизвездочном отеле. Об этом стало известно 20 мая после совещания губернатора города Александра Беглова с членами городского правительства. Подробно о проектах 20 мая сообщил Комитет по инвестициям и реализации инвестпроектов в Санкт-Петербурге.

    В Выборгском районе на проспекте Тореза между домами №№114к2 и 93 планируется построить ледовую арену. В ней разместят два зала со льдом, трибуны на 500 зрителей, тренажерный и хореографический залы. На будущей арене смогут тренироваться хоккеисты и фигуристы. Также новое пространство позволит проводить спортивные соревнования. Местные жители смогут кататься здесь на коньках.

    «Общая площадь планируемой ледовой арены составляет более семи тысяч кв. метров. Срок строительства и действия договора — 60 месяцев» — отметили в Комитете по инвестициям и реализации инвестпроектов.

    Вторая отличная новость для тех, кто любит активный отдых — при пятизвездочном отеле «Вавельберг», который расположен по адресу улица Малая Морская, 5, литер А, инвестор планирует построить спортивный комплекс. В него войдут тренажерные залы, залы для групповых и персональных тренировок, помещения для йоги и пилатеса, бассейн с чашей, массажные кабинеты. На реконструкцию здания отводится 45 месяцев.

    «Проект будет реализован с соблюдением всех требований к реконструкции исторических зданий», — уточнил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

    Ранее в Петербурге согласовали строительство набережной Макарова до Серного острова.

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    Ледовая аренаПетербургВыборгский районПроспект Тореза
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